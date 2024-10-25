Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hòa Bình

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: KCN Bờ Trái Sông Đà, TP Hoà Bình - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện phiên dịch:

Phiên dịch đồng thời: Dịch trực tiếp các cuộc họp, hội thảo, đàm phán giữa các bên. Phiên dịch tài liệu: Dịch các tài liệu kỹ thuật, hợp đồng, email, báo cáo, ... liên quan đến dự án.

2. Hỗ trợ giao tiếp:

Làm cầu nối thông tin giữa khách hàng và các bộ phận trong công ty. Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng. Hỗ trợ trong việc lên kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, sự kiện.

3. Nghiên cứu:

Nghiên cứu và cập nhật thông tin về dự án, lĩnh vực liên quan. Tìm hiểu và nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành.

4. Các công việc khác:

Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức và kinh nghiệm

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ứng viên học chuyên ngành biên phiên dịch, ngôn ngữ Nhật... và các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm phiên dịch Hiểu biết về lĩnh vực dự án xây dựng công nghiệp Hiểu về các thuật ngữ chuyên ngành xây dựng

2. Kỹ năng

Tiếng Nhật thành thạo 4 kỹ năng (nghe – nói- đọc – viết) Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt Kỹ năng lắng nghe và quan sát. Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...)

3. Thái độ

Cẩn thận, tỉ mỉ Nhiệt tình, năng động Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

4. Yêu cầu khác

Giới tính: Nữ Ngoại hình ưa nhìn Độ tuổi từ 23 - 35 tuổi Có thể làm việc tại môi trường dự án Có thể làm ngoài giờ nếu công việc phát sinh Thời gian thử việc : 2 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập: từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp)

2.Thưởng: Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, ...

3.Chế độ phúc lợi:

✓ Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

✓ Phụ cấp: ăn trưa, thêm giờ, nghề, công trình, kinh doanh,....

✓ Trợ cấp: điện thoại, xăng xe, thuê nhà, công tác,....

✓ Hỗ trợ xe đưa đón từ Hà Nội về Hòa Bình, có hỗ trợ nhà ở

✓ 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

✓ Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

✓ Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty

✓ Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

✓ Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

✓ Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

