Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Nguyễn Tất Thành, Cam Nghĩa, TP Cam Ranh

1. Kiểm soát quầy buffet, kiểm soát khu vực Phòng khách thương gia được giao đảm bảo đồ ăn, đồ uống, thiết bị, vật dụng và môi trường phục vụ khách phù hợp Tiêu chuẩn phục vụ.

2. Lau dọn bàn ngay khi khách dùng xong món ăn.

3. Kiểm soát liên tục khu vực phục vụ được giao, luôn kiểm tra lau dọn sạch sẽ.

4. Đảm bảo hàng hoá, thiết bị, vật dụng và môi trường phục vụ khách phù hợp Tiêu chuẩn nghiệp vụ.

5. Giao tiếp kết nối khách hàng, hướng dẫn, hỗ trợ, trả lời các yêu cầu của khách hàng.

6. Chào đón, nhận diện khách hàng, làm thủ tục check in cho khách hàng.

7. Tiếp nhận, quản lý vé và báo cáo thống kê vé hàng ngày.

8. Tham gia phục vụ khách hàng theo đúng tiêu chuẩn Công ty.

9. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

1. Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên có tiếng anh giao tiếp.

2. Có kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng, khách sạn là một lợi thế; có tinh thần, thái độ phù hợp với ngành dịch vụ; yêu thích ngành dịch vụ và muốn gắn bó ổn định lâu dài.

3. Thân thiện, lịch sự, lễ phép.

4. Không nói ngọng; ưa nhìn; không quá 30 tuổi.

5. Ưu tiên ứng viên có địa điểm làm việc gần sân bay Cam Ranh và có thể đáp ứng được thời gian ca làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8 - 9 triệu (làm đủ 208h/tháng);

- Thưởng lễ tết (30/4, 1/5, 2/9, tết dương lịch, tết âm lịch....);

- Được công ty đóng BHXH;

- Lương tháng 13;

- Thưởng hiệu quả SXKD;

- Du lịch 01 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

