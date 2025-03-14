Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Bình Thuận thu nhập 12 - 25 Triệu

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ (hàng ngày, tháng, năm) các công trình XDDD, nhà ở, nhà trạm, các trạm phát sóng của Viettel do VCC đầu tư tuân thủ quy trình, quy định .
Đầu mối đôn đốc, quản lý khắc phục những điểm không phù hợp, vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát tuân thủ quy trình, quy định
Chủ trì phân loại, đánh giá sản phẩm tốt/xấu, đạt/không đạt. Loại bỏ sản phẩm xấu, không đạt.
Chủ trì đề xuất các cải tiến các vấn đề vi phạm. khuyến nghị được phát hiện trong quá trình đánh giá.
Tiếp nhận, đối ứng các đánh giá liên quan của nội bộ Tổng Công ty, CNKT và bên ngoài.
Đầu mối đôn đốc, làm báo cáo khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá.
Đề xuất các cải tiến các vấn đề vi phạm. khuyến nghị được phát hiện trong quá trình đánh giá.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Quản lý chất lượng, môi trường, an toàn hoặc chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật.
Đại học
Tuổi không quá 28 tuổi
Có kinh nghiệm (≥ 01 năm) làm nhân viên quản lý chất lượng, môi trường, an toàn, ISO (ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng).
Sử dụng được các loại dụng cụ đo lường (ampere kìm, đồng hồ đa năng, đồng hồ đo điện trở đất, tải giả…), đọc và phân tích kết quả đo.

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 12 – 25 triệu/tháng
Lương bổ sung 6 tháng/12 tháng/bổ sung hàng tháng/năm/ThưởngTết
Thời gian làm việc từ T2-T6 + 1 ngày thứ 7/tháng
15 ngày nghỉ phép/năm, chế độ nghỉ mát hằng năm, khám sức khoẻ định kỳ.
Phúc lợi Tập đoàn: 48 triệu/năm bao gồm thưởng tất cả ngày Lễ, Tết, ngày 22/12, ngày truyền thống thành lập Tập đoàn, tiền nghỉ mát 6 triệu/năm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Phạm Văn Bạch - Phường Yên Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

