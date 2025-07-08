Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Nguyễn Cảnh Dị - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm, TPBVSK (đặc biệt là các sản phẩm chứa vitamin, khoáng chất, lợi khuẩn, đồ uống dinh dưỡng...).

Cải tiến công thức, đánh giá chất lượng sản phẩm

Phối hợp thử nghiệm, chuyển giao công nghệ sản xuất

Xây dựng tài liệu kỹ thuật: quy trình, tiêu chuẩn, định mức

Theo dõi xu hướng thị trường để đề xuất ý tưởng mới

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Dược, Hóa dược, CNSH,…

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận R&D

Tư duy logic, chịu được áp lực, tinh thần học hỏi

Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng…)

Được xét duyệt tăng lương 1-2 lần/năm, xét duyệt nhân viên xuất sắc hàng tháng...

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ Tết, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ phép năm, tham gia BHXH, BHYT, Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm. Chương trình thưởng đặc biệt cho nhân sự xuất sắc;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện.

Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe

