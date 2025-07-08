Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 14 Nguyễn Cảnh Dị
- Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm, TPBVSK (đặc biệt là các sản phẩm chứa vitamin, khoáng chất, lợi khuẩn, đồ uống dinh dưỡng...).
vitamin, khoáng chất, lợi khuẩn
Cải tiến công thức, đánh giá chất lượng sản phẩm
Phối hợp thử nghiệm, chuyển giao công nghệ sản xuất
Xây dựng tài liệu kỹ thuật: quy trình, tiêu chuẩn, định mức
Theo dõi xu hướng thị trường để đề xuất ý tưởng mới
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học Dược, Hóa dược, CNSH,…
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận R&D
Tư duy logic, chịu được áp lực, tinh thần học hỏi
Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12 – 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng…)
Được xét duyệt tăng lương 1-2 lần/năm, xét duyệt nhân viên xuất sắc hàng tháng...
tăng lương 1-2 lần/năm
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ Tết, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ phép năm, tham gia BHXH, BHYT, Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm. Chương trình thưởng đặc biệt cho nhân sự xuất sắc;
tham gia BHXH, BHYT
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện.
Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
