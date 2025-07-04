Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Falcon Technology
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Công ty Cổ phần Falcon Technology

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường game, xu hướng chơi game của người dùng và các đối thủ thuộc dòng game: Puzzle, Casual, Hyper, Simulation,...
Lên ý tưởng, tư vấn kịch bản game cho các đối tác phát triển sản phẩm
Làm việc trực tiếp với các CEO, PM, Leader của team đối tác để đưa ra lộ trình phát triển chi tiết sản phẩm (roadmap): tính năng cần có, UX-UI
Phân tích chỉ số, đánh giá và đưa ra các phương án tối ưu nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi
Tham gia quá trình quản lý chất lượng sản phẩm và các phiên bản mới của sản phẩm
Phối hợp với các thành viên trong team nội bộ và đối tác để vận hành và tối ưu hóa sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê chơi game (chơi nhiều game mobile là 1 lợi thế)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mảng game (các vị trí: Game Designer, Data Analyst, Publishing,....)
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và sáng tạo kịch bản (game, hoạt hình, drama…) là một lợi thế
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tư duy logic, cẩn thận, năng động, sáng tạo
Có thể quản lý nhiều dự án cùng một lúc
Có thể xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp, giao tiếp tốt
Kỹ năng văn phòng (Excel, Word, Powerpoint,v.vv)

Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương.
Thu nhập 14 - 18 tháng lương/năm.
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, gói chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt, gói bảo hiểm Falcon Care của công ty.
Được hỗ trợ vay vốn mua nhà lãi 0% bằng Quỹ phúc lợi của công ty.
Hưởng 12 ngày phép/năm.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Hỗ trợ cơm trưa, tea-break,...
Du lịch, team building: 3 lần/năm.
Môi trường làm việc vô cùng sáng tạo, năng động, được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, board game,...
Thời gian làm việc: 8:15 - 17:45 (7,5 giờ/ngày; thứ Hai - thứ Sáu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Falcon Technology

Công ty Cổ phần Falcon Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

