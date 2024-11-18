Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: gần chợ bến lớn, tân định, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhập liệu tiền sản lượng bên sản xuất.

Phiên dịch dưới xưởng sản xuất

Quản lý lên cont hàng

Một số công việc khác của cấp trên giao xuống

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên kinh nghiệm 6 tháng trở lên

Tiếng trung 4 kỹ năng, chủ yếu nghe nói tốt là được

Biết sử dụng vi tính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ phúc lợi theo quy định.

Thử việc 2 tháng sau đó sẽ đc ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội .

Được nghỉ phép theo quy định của nhà nước , thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.