Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: gần chợ bến lớn, tân định, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhập liệu tiền sản lượng bên sản xuất.
Phiên dịch dưới xưởng sản xuất
Quản lý lên cont hàng
Một số công việc khác của cấp trên giao xuống

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên kinh nghiệm 6 tháng trở lên
Tiếng trung 4 kỹ năng, chủ yếu nghe nói tốt là được
Biết sử dụng vi tính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ phúc lợi theo quy định.
Thử việc 2 tháng sau đó sẽ đc ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội .
Được nghỉ phép theo quy định của nhà nước , thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 550, Tờ bản đồ số 16, Đường Tân Định 014, Khu phố 3, Phường Tân Định, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

