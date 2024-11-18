Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: gần chợ bến lớn, tân định, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nhập liệu tiền sản lượng bên sản xuất.
Phiên dịch dưới xưởng sản xuất
Quản lý lên cont hàng
Một số công việc khác của cấp trên giao xuống
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm 6 tháng trở lên
Tiếng trung 4 kỹ năng, chủ yếu nghe nói tốt là được
Biết sử dụng vi tính cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ phúc lợi theo quy định.
Thử việc 2 tháng sau đó sẽ đc ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội .
Được nghỉ phép theo quy định của nhà nước , thưởng lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XIN RONG HUA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
