Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 41B, Lô D2, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần Vision AI Tech (VAT) là doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và sản xuất theo dự án. Chúng tôi tìm kiếm vị trí "Kế toán Tổng hợp" với chi tiết công việc cụ thể cho từng vị trí như sau:

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành: Kế toán, Tài chính,...;

- Có từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp cho các công ty sản xuất vừa và nhỏ;

- Có tiếp xúc với các nghiệp vụ về Xuất nhập khẩu là điểm cộng;

- Nắm rõ Luật Doanh nghiệp, thuế và các quy trình kế toán;

- Thành thạo các phần mềm: Office, phần mềm kế toán;

- Kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt...;

- Thật thà, trung thực, trách nhiệm, công bằng;

- Có khả năng học hỏi và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12 - 15 triệu đồng/ tháng;

- Lương tháng 13, thưởng 1 triệu đồng cho mỗi dịp lễ (30/4-01/5, 2/9, 8/3, 20/10, Tết Dương);

- Đánh giá tăng lương 1 lần/năm;

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, nghỉ phép... theo quy định;

- Môi trường làm việc kỹ thuật, trẻ, con người đơn giản;

- Tham gia du lịch nghỉ mát, teambuilding;

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, từ thứ 2 - thứ 6;

- Không chấm công vân tay, không kiểm soát nhiều về đi làm đúng giờ

- Địa điểm: Số 41B, Lô D2, KĐT Đại Kim, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH

