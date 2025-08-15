Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 41B, Lô D2, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Vision AI Tech (VAT) là doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và sản xuất theo dự án. Chúng tôi tìm kiếm vị trí "Kế toán Tổng hợp" với chi tiết công việc cụ thể cho từng vị trí như sau:

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành: Kế toán, Tài chính,...;
- Có từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp cho các công ty sản xuất vừa và nhỏ;
- Có tiếp xúc với các nghiệp vụ về Xuất nhập khẩu là điểm cộng;
- Nắm rõ Luật Doanh nghiệp, thuế và các quy trình kế toán;
- Thành thạo các phần mềm: Office, phần mềm kế toán;
- Kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt...;
- Thật thà, trung thực, trách nhiệm, công bằng;
- Có khả năng học hỏi và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12 - 15 triệu đồng/ tháng;
- Lương tháng 13, thưởng 1 triệu đồng cho mỗi dịp lễ (30/4-01/5, 2/9, 8/3, 20/10, Tết Dương);
- Đánh giá tăng lương 1 lần/năm;
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, nghỉ phép... theo quy định;
- Môi trường làm việc kỹ thuật, trẻ, con người đơn giản;
- Tham gia du lịch nghỉ mát, teambuilding;
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, từ thứ 2 - thứ 6;
- Không chấm công vân tay, không kiểm soát nhiều về đi làm đúng giờ
- Địa điểm: Số 41B, Lô D2, KĐT Đại Kim, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 85, Lô A2, KĐT Đại Kim, ĐỊnh Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

