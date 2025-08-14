Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng nội dung đào tạo sản phẩm: Bộ tài liệu, slide, video đào tạo theo từng tệp khách hàng, nhóm người dùng

Trực tiếp đào tạo, giảng dạy cho người dùng thấu hiểu giá trị của sản phẩm và biết cách sử dụng sản phẩm

Triển khai các chương trình đào tạo online / offline theo định hướng của ban lãnh đạo: Livestream/zoom chia sẻ sản phẩm theo kế hoạch tuần/tháng hoặc các buổi offline, hội thảo trải nghiệm sản phẩm

Hỗ trợ truyền thông giáo dục sản phẩm: Viết bài, video hướng dẫn sử dụng (tutorial, how-to), đăng tải đa kênh

Phối hợp với Marketing, Product, Media để cập nhật nội dung, insight, chiến dịch phù hợp từng thời điểm

Báo cáo định kỳ số lượng người tham gia, mức độ tương tác, hiểu biết sản phẩm sau đào tạo

Quản trị nhóm, fanpage đào tạo, tương tác, trả lời câu hỏi, thu thập phản hồi

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành: Sư phạm, Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Báo chí, Công nghệ thông tin…

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy, truyền thông sản phẩm hoặc phát triển cộng đồng

Hiểu biết về bất động sản, công nghệ, hành vi người dùng số

Có khả năng đọc hiểu và truyền tải thông tin sản phẩm rõ ràng

Giao tiếp, truyền đạt tốt (offline & online)

Biết viết nội dung đào tạo

Tổ chức chương trình sự kiện nhỏ

Sử dụng được công cụ Canva, PowerPoint, Google Slide, OBS, Zoom, …

Khác: Ưu tiên có kinh nghiệm livestream, từng làm đào tạo sản phẩm, có follower cộng đồng/ kênh cá nhân là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Đào tạo – Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Chăm sóc sức khỏe, đời sống

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.