Tuyển Kế toán nội bộ LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Doanh thu:

Đối chiếu công nợ với khách hàng

Xuất hóa đơn GTGT, lập bảng kê xác nhận doanh thu

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu

Chi phí:

Nhận chứng từ từ bộ phận điều vận

Kiểm tra tính hợp lệ chứng từ thanh toán, phân tích chi phí – lãi lỗ

Hợp đồng – báo giá:

Theo dõi tình trạng hợp đồng, cập nhật so sánh báo giá nếu có thay đổi

Báo cáo:

Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên (ngày/tuần/tháng)

Hệ thống phần mềm:

Sử dụng thành thạo hệ thống Jusfin, SAP để thực hiện các nghiệp vụ kế toán

Thành thạo tiếng Trung trong công việc (nghe – nói – đọc – viết)

Có kỹ năng Excel tốt và xử lý bảng biểu thành thạo

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực vận hành, sản xuất hoặc thương mại

Tỉ mỉ, trung thực, chủ động và chịu được áp lực công việc

Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng lương định kỳ

Làm ngoài giờ được tính OT minh bạch

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Thưởng tháng 13, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch hàng năm

