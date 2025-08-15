Tuyển Kế toán nội bộ LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
- Bắc Ninh: 30, đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, tp BN, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ
Doanh thu:
Đối chiếu công nợ với khách hàng
Xuất hóa đơn GTGT, lập bảng kê xác nhận doanh thu
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu
Chi phí:
Nhận chứng từ từ bộ phận điều vận
Kiểm tra tính hợp lệ chứng từ thanh toán, phân tích chi phí – lãi lỗ
Hợp đồng – báo giá:
Theo dõi tình trạng hợp đồng, cập nhật so sánh báo giá nếu có thay đổi
Báo cáo:
Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên (ngày/tuần/tháng)
Hệ thống phần mềm:
Sử dụng thành thạo hệ thống Jusfin, SAP để thực hiện các nghiệp vụ kế toán
Yêu Cầu Công Việc
Có kỹ năng Excel tốt và xử lý bảng biểu thành thạo
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực vận hành, sản xuất hoặc thương mại
Tỉ mỉ, trung thực, chủ động và chịu được áp lực công việc
Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Làm ngoài giờ được tính OT minh bạch
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Thưởng tháng 13, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
