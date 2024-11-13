Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9a Thanh Liệt Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Phụ trách quay video theo kịch bản và yêu cầu của các bộ phận liên quan.
Quay sản phẩm theo đúng tiến độ, quay bổ sung nếu có yêu cầu phát sinh
Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển kịch bản video, phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội.
Tham gia chỉnh sửa video, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.
Hoàn thành các báo cáo tuần/ tháng của bộ phận và báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý
Quản lý và bảo trì thiết bị quay phim.
Hỗ trợ các công việc hậu kỳ như chỉnh sửa âm thanh, màu sắc, và hiệu ứng hình ảnh.
Thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm quay clip tiktok
Tư duy sáng tạo, có óc thẩm mỹ
Ưu tiên có thiết bị quay phim sẵn (máy ảnh, máy quay,..)
Chăm chỉ, kiên trì, chịu khó học hỏi và có thể gắn bó lâu dài với công ty.
Trách nhiệm cao, phối hợp nhóm tốt trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 13 Triệu - 14 Triệu/ tháng.
Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.
Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

