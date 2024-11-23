Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 112

- 114 đường 3/2, phường 12, quận 10, tp. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

1. Công việc chính
Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty đang kinh doanh cho những khách hàng hiện tại và những khách hàng tiềm năng.
Chuẩn bị những kế hoạch hoạt động và lịch trình nhằm xác định những mục tiêu cụ thể và lập kế hoạch giao tiếp, bán hàng.
Bám sát đối thủ cạnh tranh và thu thập những thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng.
Phát triển khai và duy trì những tài liệu bán hàng và không ngừng nâng cao kiến thức về sản phẩm hiện tại.
Xây dựng và duy trì những khách hàng hiện tại và mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng
Quản lý công nợ khách hàng trên cơ sở phối hợp với phòng kế toán kiểm tra tình hình thanh toán.
Xác định và giải quyết các mối quan tâm và khiếu nại của khách hàng
Phối hợp với nhân viên công ty hoàn thành các công việc khác liên quan đến bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.
Triển khai và thực hiện những hoạt động kinh doanh đặc biệt nhằm giảm hàng tồn kho.
Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được phân công
Đào tạo nghiệp vụ cho những nhân viên kinh doanh mới trong quá trình thực hiện công việc
2. Báo cáo:
Báo cáo công tác tuần, tháng, quý, năm cho Trưởng phòng.
Thực hiện các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Báo cáo công việc cho Trưởng phòng, trường hợp vắng mặt thì uỷ quyền lại cho một nhân viên trong phòng thực hiện thay.
3. Công việc khác:
Theo chỉ đạo của trưởng phòng hoặc ban giám đốc công ty

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ, < 40 tuổi, Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing và các chuyên ngành liên quan.
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và thương lượng tốt.
Nhiệt tình trong công việc.
Kỹ năng quản lý, tổ chức và ưu tiên công việc.
Kỹ năng quản lý các mối quan hệ và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản hồi.
Kỹ năng giao tiếp, xư lý tình huống phán nàn, xử lý từ chối
Nhanh nhẹn
Kỹ năng quản lý công việc
Các yêu cầu khác (tính cách, phẩm chất, độ tuổi, v.v.): Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
Thưởng lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty.
Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.
Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.
Được đi du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 93 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

