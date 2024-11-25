Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh, Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, giao chỉ tiêu cho các trưởng team đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh.

Giám sát hoạt động theo kế hoạch, Đánh giá kết quả hoạt động.

Kiểm soát chi tiêu đúng định biên chi phí.

Xây dựng, đề xuất chính sách khách hàng, chính sách nhân viên.

Thực hiện bán hàng, đảm bảo doanh thu cá nhân.

Hỗ trợ nhân viên cấp dưới giải quyết các vấn đề phức tạp.

Báo cáo đúng qui định.

Tuổi: Từ 28 đến 40.

Kinh nghiệm: >3 năm kinh doanh y tế, hoặc từng giữ chức vụ tương tự tại các công ty, ngành nghề khác.

Chuyên môn: Biết lập kế hoạch kinh doanh, biết xây dựng, tổ chức đội nhóm, đào tạo.

Trách nhiệm: Cam kết và chịu trịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của công ty (doanh thu, công nợ, tồn kho, lợi nhuận)

Thời gian ký hợp đồng lao động với công ty: ≥ 1 năm, cam kết bàn giao công việc 6 tháng trước khi nghỉ việc.

Tinh thần, thái độ: Hoà đồng, nhiệt huyết, cầu thị, biết cách lan toả yếu tố tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp + thưởng % doanh số. Tổng thu nhập từ 25 triệu đến 40 triệu/ tháng (chưa gồm thưởng năm).

THƯỞNG trong các ngày Lễ lớn: 30/4-1/5; Quốc khánh 2/9; Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (theo quy định của công ty).

Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

Chính sách công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN

