Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh, Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh.
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, giao chỉ tiêu cho các trưởng team đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh.
Giám sát hoạt động theo kế hoạch, Đánh giá kết quả hoạt động.
Kiểm soát chi tiêu đúng định biên chi phí.
Xây dựng, đề xuất chính sách khách hàng, chính sách nhân viên.
Thực hiện bán hàng, đảm bảo doanh thu cá nhân.
Hỗ trợ nhân viên cấp dưới giải quyết các vấn đề phức tạp.
Báo cáo đúng qui định.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Từ 28 đến 40.
Kinh nghiệm: >3 năm kinh doanh y tế, hoặc từng giữ chức vụ tương tự tại các công ty, ngành nghề khác.
Chuyên môn: Biết lập kế hoạch kinh doanh, biết xây dựng, tổ chức đội nhóm, đào tạo.
Trách nhiệm: Cam kết và chịu trịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của công ty (doanh thu, công nợ, tồn kho, lợi nhuận)
Thời gian ký hợp đồng lao động với công ty: ≥ 1 năm, cam kết bàn giao công việc 6 tháng trước khi nghỉ việc.
Tinh thần, thái độ: Hoà đồng, nhiệt huyết, cầu thị, biết cách lan toả yếu tố tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp + thưởng % doanh số. Tổng thu nhập từ 25 triệu đến 40 triệu/ tháng (chưa gồm thưởng năm).
THƯỞNG trong các ngày Lễ lớn: 30/4-1/5; Quốc khánh 2/9; Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (theo quy định của công ty).
Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.
Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại.
Chính sách công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 khu TT binh đoàn 12, Ngọc Hồi , Thanh Trì, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

