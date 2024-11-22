Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 20, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của máy cho người sử dụng sau khi lắp đặt máy tại đơn vị sử dụng.
Thực hiện các hoạt động trước bán hàng như: Thuyết trình giới thiệu sản phẩm, các tính năng và ứng dụng lâm sàng cho khách hàng; tư vấn các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng; demo sản phẩm để khách hàng có cơ hội sử dụng trực tiếp và trải nghiệm thực tế sản phẩm
Quản lý, duy trì và cập nhật các tài liệu về sản phẩm, thông tin cũng như các ứng dụng của sản phẩm.
Lập kế hoạch triển khai chiến lược phát triển sản phẩm: mở rộng địa bàn, mở rộng menu phát triển doanh số sản phẩm...
Nắm bắt tốt thông tin thị trường của dòng sản phẩm mình phụ trách như thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, thị phần của sản phẩm (thông qua làm việc với hãng cung cấp, điều tra thị trường...)
Xây dựng thông số kỹ thuật, tìm hiểu thông số kỹ thuật của các đối thủ cạnh tranh
Thực hiện đào tạo, cập nhật cho Bộ phận Kinh doanh về sản phẩm
Hỗ trợ Bộ phận Kinh doanh giới thiệu sản phẩm tới khách hàng
Hiểu rõ về các dòng sản phẩm và các dịch vụ của công ty để quảng bá cho các khách hàng tiềm năng khi cần thiết...
Tham gia triển lãm, hội thảo hội nghị giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc họp trước và sau bán hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Instruct users on how to use the machine's applications after installing the machine at the user's unit.
Carry out pre-sales activities such as: Presenting the product, its features and clinical applications to customers; consulting on support solutions for customers; demoing the product so that customers have the opportunity to use it directly and experience the product in practice.
Managing, maintaining and updating product documents, information and product applications.
Plan to implement product development strategies: expand the area, expand the product sales development menu...
Grasp well the market information of the product line you are in charge of such as information about customers, competitors, market, market share of the product (through working with suppliers, market research...)
Build technical specifications, learn about technical specifications of competitors
Conduct training, update the Sales Department about the product
Support the Sales Department to introduce products to customers
Understand the product lines and services of the company to promote to potential customers when necessary...
Participate in exhibitions, seminars, product introduction conferences or in pre- and post-sales meetings.
Other tasks as required by the Board of Directors.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2-3 năm kinh nghiệm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử Y Sinh
Giao tiếp Tiếng anh tốt, tin học văn phòng
Năng động, sáng tạo và ham học hỏi
Sẵn sàng làm việc áp lực cao
Có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập
2-3 years of experience. Graduated from university majoring in Biomedical Electronics
Good English communication, office computer skills
Creative, active, ambitious
Ready to work under pressure
Have team work spirit and ability of working individually

Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ khác: Đóng BH theo quy định của Nhà nước, tham gia Bảo hiểm sức khỏe, ....
Other benefits: Participate in insurance under the Law of Vietnam, participate in health care insurance,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

