Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Phòng 2.8A, Tầng 2, Tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thị trường
Lập báo giá, hợp đồng mua bán và theo dõi đơn đặt hàng
Chuẩn bị hồ sơ ủy quyền thầu/ dự thầu/ chào giá cạnh tranh
Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh
Thực hiện kế hoạch marketing và đặt hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng (chủ yếu làm việc với bệnh viện)
Chuẩn bị tài liệu kinh doanh (dịch tài liệu liên quan và thực hiện hợp đồng, báo giá)
Theo dõi và thu nợ
Lập báo cáo cho Ban giám đốc về tình hình và chiến lược kinh doanh
Nghiên cứu sản phẩm (máy X-Quang)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khỏe tốt phục vụ cho việc đi công tác.
Kĩ năng giao tiếp tốt. (Tiếng Anh và tiếng Việt)
Kỹ năng Sales và Marketing tốt
Kỹ năng máy tính: Window, Word, Excel, Power point.
Tại Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian: từ 08:00 AM đến 05:00 PM, Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật
14 ngày phép / năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.
Thường xuyên được đào tạo sản phẩm online từ Nhật/ Singapore.
Môi trường làm việc ổn định, lâu dài và chuyên nghiệp.
Chế độ bảo hiểm xã hội và phúc lợi cho nhân viên tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
