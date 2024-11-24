Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại H&A Group
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9 số 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
• Là người đại diện chuyên nghiệp của H&A hỗ trợ khách hàng tốt nhất
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.
• Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm làm nhân viên kinh doanh trở lên
• Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm làm nhân viên kinh doanh trở lên
Tại H&A Group Thì Được Hưởng Những Gì
• Ngày sinh nhật: Quà tặng đặc biệt có giá trị và được nghỉ 1 ngày làm việc
• Có phúc lợi chăm sóc làn da vì mỗi nhân viên là hình ảnh đại diện chuyên nghiệp của H&A
• Có phúc lợi chăm sóc làn da vì mỗi nhân viên là hình ảnh đại diện chuyên nghiệp của H&A
Cách Thức Ứng Tuyển Tại H&A Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI