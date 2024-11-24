Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

H&A Group
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
H&A Group

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại H&A Group

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 số 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Là người đại diện chuyên nghiệp của H&A hỗ trợ khách hàng tốt nhất

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.
• Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm làm nhân viên kinh doanh trở lên

Tại H&A Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Ngày sinh nhật: Quà tặng đặc biệt có giá trị và được nghỉ 1 ngày làm việc
• Có phúc lợi chăm sóc làn da vì mỗi nhân viên là hình ảnh đại diện chuyên nghiệp của H&A

Cách Thức Ứng Tuyển Tại H&A Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

H&A Group

H&A Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

