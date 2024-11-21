Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2.14 Town Khai Sơn, Thượng Thanh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học, chuyên ngành liên quan (quản lý, kinh doanh, y dược, máy móc....)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng này hoặc ứng viên chưa có kinh nghiệm mà đáp ứng tốt các yêu cầu trên thì sẽ được đào tạo 1 kèm 1 từ đầu chỉ cần siêng năng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA Thì Được Hưởng Những Gì

- Các quyền lợi theo quy định của pháp luật:

+ Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, ốm đau, ....

- Các quyền lợi tại công ty:

+ Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và sáng tạo.

+ Du lịch và du xuân hàng năm

+ Thưởng quý, thưởng cuối năm (lương tháng 13,....), thưởng thành tích, thưởng Target.

+ Được khám sức khỏe tổng quát hàng năm.

+ Được tham gia vào ban công đoàn trẻ trung của công ty: Liên hoan, tổ chức sinh nhật cho nhân viên,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA

