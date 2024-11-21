Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2.14 Town Khai Sơn, Thượng Thanh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học, chuyên ngành liên quan (quản lý, kinh doanh, y dược, máy móc....)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng này hoặc ứng viên chưa có kinh nghiệm mà đáp ứng tốt các yêu cầu trên thì sẽ được đào tạo 1 kèm 1 từ đầu chỉ cần siêng năng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA Thì Được Hưởng Những Gì

- Các quyền lợi theo quy định của pháp luật:
Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, ốm đau, ....
+ Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, ốm đau, ....
- Các quyền lợi tại công ty:
Các quyền lợi tại công ty:
+ Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và sáng tạo.
+ Du lịch và du xuân hàng năm
+ Thưởng quý, thưởng cuối năm (lương tháng 13,....), thưởng thành tích, thưởng Target.
+ Được khám sức khỏe tổng quát hàng năm.
Được khám sức khỏe tổng quát hàng năm.
+ Được tham gia vào ban công đoàn trẻ trung của công ty: Liên hoan, tổ chức sinh nhật cho nhân viên,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 17b, ngõ 58 Phố Gia Quất, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

