Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 19A ngõ 36 đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

MTT Vina hoạt động trong lĩnh vực:
- Gia công cơ khí chính xác, đồ gá/ Precision mechanical processing, jigs
- Chế tạo máy, dây chuyền sản xuất tự động/ Manufacturing machines, automatic production lines
- Sản xuất hệ thống băng tải, con lăn/ Manufacturing conveyor systems, rollers
- Gia công hàng kết cấu: Bàn thao tác,kệ để hàng, xe đâỷ hàng,.../ Processing structural goods: Working tables, shelves, carts, ...
Yêu cầu công việc:
- Chăm sóc, quản lý khách hàng cũ của công ty và khai thác thêm khách hàng mới
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong các lĩnh vực sản phẩm của công ty.
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp cùng các bộ phận lên giải pháp và báo giá cho khách hàng;
- Theo dõi tình trạng đơn hàng, ký kết hợp đồng, quản lý công nợ;
- Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, bao gồm kỹ thuật và bảo hành.
- Lập Kế Hoạch Kinh Doanh: Xây dựng và thực hiện kế hoạch để đạt chỉ tiêu doanh số theo tháng, quý và năm.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, ...
- Nhanh nhẹn, kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
- Độ tuổi: Nam/Nữ, 23 - 35 tuổi.
- Ứng viên biết lái xe ô tô là lợi thế

Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn bao gồm: Lương cơ bản (10-15 triệu/ tháng) + hoa hồng theo doanh số + phụ cấp ăn ca, công tác, điện thoại)
- Thưởng quý + lễ tết theo quy định và quy chế của Công ty
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc.
- Giờ làm việc: Từ 8h 12h; 13h–17h (Nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật ).
- Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định, chế độ nghỉ dưỡng và các hoạt động giải trí định kỳ tại Công ty
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển lên vị trí quản lý
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với các đối tác nước ngoài;
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc; Công ty trang bị ô tô nếu phải di chuyển xa để gặp khách hàng.
- Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội

Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ 7, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247332
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm H&A Group
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
H&A Group
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm H&A Group
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
H&A Group
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất