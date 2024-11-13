Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 19A ngõ 36 đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

MTT Vina hoạt động trong lĩnh vực:

- Gia công cơ khí chính xác, đồ gá/ Precision mechanical processing, jigs

- Chế tạo máy, dây chuyền sản xuất tự động/ Manufacturing machines, automatic production lines

- Sản xuất hệ thống băng tải, con lăn/ Manufacturing conveyor systems, rollers

- Gia công hàng kết cấu: Bàn thao tác,kệ để hàng, xe đâỷ hàng,.../ Processing structural goods: Working tables, shelves, carts, ...

Yêu cầu công việc:

- Chăm sóc, quản lý khách hàng cũ của công ty và khai thác thêm khách hàng mới

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong các lĩnh vực sản phẩm của công ty.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp cùng các bộ phận lên giải pháp và báo giá cho khách hàng;

- Theo dõi tình trạng đơn hàng, ký kết hợp đồng, quản lý công nợ;

- Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, bao gồm kỹ thuật và bảo hành.

- Lập Kế Hoạch Kinh Doanh: Xây dựng và thực hiện kế hoạch để đạt chỉ tiêu doanh số theo tháng, quý và năm.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, ...

- Nhanh nhẹn, kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

- Độ tuổi: Nam/Nữ, 23 - 35 tuổi.

- Ứng viên biết lái xe ô tô là lợi thế

Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn bao gồm: Lương cơ bản (10-15 triệu/ tháng) + hoa hồng theo doanh số + phụ cấp ăn ca, công tác, điện thoại)

- Thưởng quý + lễ tết theo quy định và quy chế của Công ty

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc.

- Giờ làm việc: Từ 8h 12h; 13h–17h (Nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật ).

- Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định, chế độ nghỉ dưỡng và các hoạt động giải trí định kỳ tại Công ty

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển lên vị trí quản lý

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với các đối tác nước ngoài;

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc; Công ty trang bị ô tô nếu phải di chuyển xa để gặp khách hàng.

- Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin