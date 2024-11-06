Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 77, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có
- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm phụ trách
- Đàm phán thương thảo với khách hàng về sản phẩm, giá cả và các điều khoản liên quan, lên dự thảo hợp đồng và thủ tục ký kết hợp đồng
- Lên danh mục thầu và theo dõi thầu tại các địa bàn được giao.
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát công nợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học các chuyên ngành, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành y tế
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong tại các công ty cung cấp vật tư, thiết bị y tế từ 02 năm trở lên.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về vật tư, thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm
- Có kinh nghiệm sale, tư vấn, bán hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và lộ trình thăng tiến trong công việc.
- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm, lên tới 500 triệu/năm
- Được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức bởi các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm.
- Đi du lịch cùng gia đình, kiểm tra sức khỏe hàng năm.
- Chế độ thưởng (các dịp lễ, thưởng kinh doanh) và phúc lợi hấp dẫn tương xứng với đóng góp cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 77, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

