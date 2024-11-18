Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà AZ Office, 72 Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Khai thác kênh Đại lý tại những địa bàn được giao: nhà thuốc, cửa hàng mẹ bé; chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

Triển khai các chương trình marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các Nhà thuốc, quầy thuốc...

Cung cấp, quảng bá thông tin sản phẩm và chính sách kinh doanh đến khách hàng

Thiết lập mối quan hệ với khách hàng và quản lý địa bàn được giao.

Xây dựng hình ảnh công ty, hình ảnh sản phẩm

Trao dồi kiến thức, kỹ năng bán hàng, tham gia các hoạt động của nhóm, của phòng và của công ty

Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao

Thực hiện các chế độ báo cáo hằng ngày, hằng tuần, tháng, quý theo quy định

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không bắt buộc ứng viên cần phải tốt nghiệp ngành Y Dược.

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên, đặc biệt là mặt hàng mẹ bé

Có mối quan hệ tốt với các Nhà thuốc, cửa hàng mẹ bé tại các địa bàn là lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp, đam mê bán hàng và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh doanh Dược phẩm

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén

Khả năng thương thuyết với khách hàng hàng tốt

Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Sức khỏe tốt, tác phong thanh lịch

Thời gian thử việc sẽ được đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn sản phẩm

Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng KPI + Phụ cấp (tổng thu nhập 10 - 20 triệu/tháng)

Chính sách hoa hồng: Theo quy định của Công ty và sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Chế độ phúc lợi: Theo quy định chung của Công ty

Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng và sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt

