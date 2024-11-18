Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt
- Hà Nội: Toà nhà AZ Office, 72 Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Khai thác kênh Đại lý tại những địa bàn được giao: nhà thuốc, cửa hàng mẹ bé; chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
Triển khai các chương trình marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các Nhà thuốc, quầy thuốc...
Cung cấp, quảng bá thông tin sản phẩm và chính sách kinh doanh đến khách hàng
Thiết lập mối quan hệ với khách hàng và quản lý địa bàn được giao.
Xây dựng hình ảnh công ty, hình ảnh sản phẩm
Trao dồi kiến thức, kỹ năng bán hàng, tham gia các hoạt động của nhóm, của phòng và của công ty
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao
Thực hiện các chế độ báo cáo hằng ngày, hằng tuần, tháng, quý theo quy định
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên, đặc biệt là mặt hàng mẹ bé
Có mối quan hệ tốt với các Nhà thuốc, cửa hàng mẹ bé tại các địa bàn là lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp, đam mê bán hàng và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh doanh Dược phẩm
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén
Khả năng thương thuyết với khách hàng hàng tốt
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Sức khỏe tốt, tác phong thanh lịch
Thời gian thử việc sẽ được đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn sản phẩm
Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách hoa hồng: Theo quy định của Công ty và sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Chế độ phúc lợi: Theo quy định chung của Công ty
Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng và sản phẩm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI