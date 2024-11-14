Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 - Phố Trạm, Long Biên

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

- Kinh doanh mặt hàng Công ty cung cấp:

+ Máy móc/ thiết bị phòng thí nghiệm, y tế, Hóa chất/ vật tư tiêu hao

+ Hóa chất xử lý nước thải.

- Chăm sóc khách hàng cũ – Mở rộng khách hàng mới.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ đại học/ cao đẳng các chuyên ngành: Hóa học – Sinh học – Môi trường – Kinh tế/quản trị... v.v.

- Có kỹ năng lập kế hoạch cho việc phát triển mạng lưới khách hàng.

- Không ngại đi thị trường, tìm kiếm khách hàng mới;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong mảng: Thiết bị Hóa học. Sinh học và Hóa chất -Kỹ thuật;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 07- 15 triệu/tháng + Thưởng doanh số + Phụ cấp

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

- Ăn trưa, thưởng lễ Tết, nghỉ mát hàng năm;

- Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định.

- Môi trường làm việc chủ động, phát huy hết khả năng bản thân;

- Được đào tạo về sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình làm việc;

- Cơ hội trở thăng tiến không giới hạn với các nhân viên có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT

