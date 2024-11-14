Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21

- Phố Trạm, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Kinh doanh mặt hàng Công ty cung cấp:
+ Máy móc/ thiết bị phòng thí nghiệm, y tế, Hóa chất/ vật tư tiêu hao
+ Hóa chất xử lý nước thải.
- Chăm sóc khách hàng cũ – Mở rộng khách hàng mới.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đại học/ cao đẳng các chuyên ngành: Hóa học – Sinh học – Môi trường – Kinh tế/quản trị... v.v.
- Có kỹ năng lập kế hoạch cho việc phát triển mạng lưới khách hàng.
- Không ngại đi thị trường, tìm kiếm khách hàng mới;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong mảng: Thiết bị Hóa học. Sinh học và Hóa chất -Kỹ thuật;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 07- 15 triệu/tháng + Thưởng doanh số + Phụ cấp
- Làm việc giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật
- Ăn trưa, thưởng lễ Tết, nghỉ mát hàng năm;
- Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định.
- Môi trường làm việc chủ động, phát huy hết khả năng bản thân;
- Được đào tạo về sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình làm việc;
- Cơ hội trở thăng tiến không giới hạn với các nhân viên có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 21, Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

