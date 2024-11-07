Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 138 Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch bán hàng và phát triển thị trường ; tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng và phát triển thị trường đã được lãnh đạo công ty phê duyệt.
- Quản lý trình dược viên ETC nhằm đạt mục tiêu doanh số tháng, quý, năm
- Hỗ trợ trình dược viên coogn tác bán hàng và giải quyết vấn đề phát sinh
- Giám sát công tác thu hồi công nợ khách háng, báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban Tổng giám đốc
- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng cũ và phát triển khách hàng tiềm năng trên địa bàn.
- Phối hợp với phòng Maketing để phát triển các chương trình khuyến mại, hậu mãi tới khách hàng.
- Phối hợp với phòng TCHC trong công tác tuyển dụng nhân sự, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ trình dược viên
- Báo cáo tình hình hoạt động bán hàng và các biến động thị trường; đồng thới luôn cập nhật các tình hình hoạt động của đối thủ và các sản phẩm mới.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu bằng cấp và năng lực công việc
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y/Dược hệ chính quy, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh Ielst 6.0 hoặc Toic 700
- Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương hoặc quản lý/giám sát kinh doanh kênh ETC tại các công ty Dược phẩm
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề thành thạo
- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự hoạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi
- Am hiểu thị trường khu vực và có mối quan hệ khách hàng tốt
2. Ngành nghề đã từng làm việc :
Dược phẩm, Dược phẩm/Mỹ phẩm, Kinh doanh/Bán hàng, Tư vấn khách hàng
3. Địa điểm làm việc : Hà nội và các văn phòng, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của công ty trong phạm vi toàn quốc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận (không dưới 15 triệu đồng) + phụ cấp + thưởng KPI và được xem xét tăng lương theo quy chế của Công ty.
- Thưởng quý, thưởng năm, thưởng tháng 13 theo chính sách của công ty
- Được tham gia BHXH-YT-TN theo quy định
- Được hưởng đầy đủ ngày phép, ngày nghỉ Lễ – Tết hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
- Được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên do công ty tổ chức, cử đi học trong và ngoài nước
- Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 138, Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

