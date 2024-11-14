Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 1A Ngõ 328/14 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Làm việc theo một trong các team sản phẩm về vật tư y tế (Bông băng gạc, Bơm kim tiêm, găng tay hóa chất sinh phẩm vv )

- Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty dược; Bệnh viện, Phòng khám nha , Bênh viện tư nhân, nhà thuốc

- Phối hợp cùng bộ phận Thầu dự án lên danh mục sản cho hồ sơ thầu.

- Khai thác, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng để phát triển hệ thống kinh doanh

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác, khách hàng truyền thống và thường xuyên của công ty.

- Tổ chức triển khai các chương trình tiếp xúc, điều tra về sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm khi cần thiết Các công việc nội bộ:

- Báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

- Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành như quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan đến y...

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành điện tử y sinh – Đại học bách khoa

- Chăm chỉ, chịu khó trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn: Lương cứng: 8 đến 10 triệu + Thưởng Doanh số. Thưởng các ngày lễ, tết, tháng lương 13 theo Quy định Công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm.

- Du lịch, teambuilding, year end party hàng năm do công ty tổ chức.

- Làm việc trong một môi trường thân thiện, đoàn kết, hiệu quả, chia sẻ giúp đỡ nhau như gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN ANH

