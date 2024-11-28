Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 102E9 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tìm kiếm dữ liệu, chọn lọc và lập bảng theo dõi, phân tích thông tin các gói thầu
Theo dõi và thực hiện các thủ tục trong quá trình đầu thầu, mở thầu
Hỗ trợ công việc phòng dự án/ thầu: Chuẩn bị tài liệu đáp ứng yêu cầu hồ sơ thầu, hoàn thiện biểu giá, các tài liệu kỹ thuật, kiểm tra thông số kỹ thuật với Catalog, tài liệu kỹ thuật, các biểu mẫu kỹ thuật, theo yêu cầu của hồ sơ, Soạn thảo, quản lý các HĐ kinh doanh, hồ sơ đấu thầu
Hỗ trợ các công việc của phòng Thầu: in ấn photo, đóng quyển hồ sơ, niêm phong hồ sơ, nộp và lưu hồ sơ thầu.
Hỗ trợ kế toán trong việc nhập dữ liệu vào phần mềm Misa, các báo cáo nội bộ liên quan tới công việc của phòng.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ưu tiên chuyên ngành Kế toán, Đấu thầu, Kinh tế & Quản trị kinh doanh.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc
Sử dụng tốt các các phần mềm văn phòng Word, excel
Có kiến thức về thiết bị y tế, nắm được những khái niệm cơ bản về thiết bị, hóa chất, vật tư trong y tế.
Sức khỏe tốt, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao, làm ngoài giờ
Cẩn thận, chu đáo, cần cù, nhiệt tình, có trách nhiệm, bám sát việc triển khai và đảm bảo hoàn thành các công việc được giao đúng hạn.

Tại Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.5 triệu đồng (bao gồm Lương cứng 2tr + Phụ cấp + Thưởng dự án)
Cơ hội lên làm nhân viên thầu chính thức của công ty sau 06 tháng học việc.
Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Sáng 8h00 -12h00, chiều 13h30 - 17h30), Sáng Thứ bẩy (8h00 - 12h00)
Địa điểm làm việc : VP. 102E9 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 21, ngõ 221 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất