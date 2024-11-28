Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102E9 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tìm kiếm dữ liệu, chọn lọc và lập bảng theo dõi, phân tích thông tin các gói thầu

Theo dõi và thực hiện các thủ tục trong quá trình đầu thầu, mở thầu

Hỗ trợ công việc phòng dự án/ thầu: Chuẩn bị tài liệu đáp ứng yêu cầu hồ sơ thầu, hoàn thiện biểu giá, các tài liệu kỹ thuật, kiểm tra thông số kỹ thuật với Catalog, tài liệu kỹ thuật, các biểu mẫu kỹ thuật, theo yêu cầu của hồ sơ, Soạn thảo, quản lý các HĐ kinh doanh, hồ sơ đấu thầu

Hỗ trợ các công việc của phòng Thầu: in ấn photo, đóng quyển hồ sơ, niêm phong hồ sơ, nộp và lưu hồ sơ thầu.

Hỗ trợ kế toán trong việc nhập dữ liệu vào phần mềm Misa, các báo cáo nội bộ liên quan tới công việc của phòng.

Tốt nghiệp đại học ưu tiên chuyên ngành Kế toán, Đấu thầu, Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc

Sử dụng tốt các các phần mềm văn phòng Word, excel

Có kiến thức về thiết bị y tế, nắm được những khái niệm cơ bản về thiết bị, hóa chất, vật tư trong y tế.

Sức khỏe tốt, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao, làm ngoài giờ

Cẩn thận, chu đáo, cần cù, nhiệt tình, có trách nhiệm, bám sát việc triển khai và đảm bảo hoàn thành các công việc được giao đúng hạn.

Tại Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.5 triệu đồng (bao gồm Lương cứng 2tr + Phụ cấp + Thưởng dự án)

Cơ hội lên làm nhân viên thầu chính thức của công ty sau 06 tháng học việc.

Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Sáng 8h00 -12h00, chiều 13h30 - 17h30), Sáng Thứ bẩy (8h00 - 12h00)

Địa điểm làm việc : VP. 102E9 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam

