Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Xây dựng kế hoạch, triển khai tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng trên thị trường được phân công;

Tiếp nhận và xử lý các thông tin của khách hàng;

Thực hiện công tác điều tra thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu càu của khách hàng để có phương thức kinh doanh phù hợp;

Hỗ trợ đốc thúc công nợ, hỗ trợ phòng ban hoàn thành đơn hàng;

Thực hiện công tác liên quan khác theo chỉ đạo cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 22-35 tuổi

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất;

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả;

Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng;

Yêu cầu khác: có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000VNĐ (thoả thuận khi phỏng vấn) bao gồm lương cứng + hoa hồng + phụ cấp.

Chế độ đãi ngộ:

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN;

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO

