Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch, triển khai tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng trên thị trường được phân công;
Tiếp nhận và xử lý các thông tin của khách hàng;
Thực hiện công tác điều tra thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu càu của khách hàng để có phương thức kinh doanh phù hợp;
Hỗ trợ đốc thúc công nợ, hỗ trợ phòng ban hoàn thành đơn hàng;
Thực hiện công tác liên quan khác theo chỉ đạo cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Độ tuổi: 22-35 tuổi
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất;
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả;
Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng;
Yêu cầu khác: có phương tiện đi lại.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000VNĐ (thoả thuận khi phỏng vấn) bao gồm lương cứng + hoa hồng + phụ cấp.
Chế độ đãi ngộ:
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN;
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
