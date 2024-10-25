Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 10 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử, dịch vụ MKT.... Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng. Chăm sóc KH mới và KH cũ

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân Có tối thiểu 3 - 6 tháng kinh nghiệm sales Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm Sẵn sàng gặp mặt khách hàng trực tiếp để tư vấn nếu cần. Biết sử dụng máy tính, internet Không tuyển làm part-time.Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Giải thưởng cho nhân viên chốt đơn có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc macbook, Iphone, Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số. BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động Teambuilding hàng năm. Thử việc full 100% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

