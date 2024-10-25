Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 10 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 10 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử, dịch vụ MKT.... Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng. Chăm sóc KH mới và KH cũ
Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử, dịch vụ MKT....
Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng.
Chăm sóc KH mới và KH cũ

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân Có tối thiểu 3 - 6 tháng kinh nghiệm sales Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm Sẵn sàng gặp mặt khách hàng trực tiếp để tư vấn nếu cần. Biết sử dụng máy tính, internet Không tuyển làm part-time.Có laptop cá nhân
Có laptop cá nhân
Có tối thiểu 3 - 6 tháng kinh nghiệm sales
Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm
Sẵn sàng gặp mặt khách hàng trực tiếp để tư vấn nếu cần.
Biết sử dụng máy tính, internet
Không tuyển làm part-time.Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Giải thưởng cho nhân viên chốt đơn có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc macbook, Iphone, Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số. BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động Teambuilding hàng năm. Thử việc full 100% lương.
Giải thưởng cho nhân viên chốt đơn có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc macbook, Iphone,
Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.
BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động
Teambuilding hàng năm.
Thử việc full 100% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-sales-thu-nhap-10-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job230930
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Hành Chính thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản Lý thu nhập Tới 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tới 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 2 - 25 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Pro Company
2 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PRINCETON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH PRINCETON VIỆT NAM
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Employer Branding thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh NashTech
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Hỗ Trợ thu nhập Tới 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tới 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Service thu nhập Trên 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Trên 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học EDUNETWORK PTY LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu EDUNETWORK PTY LTD
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Change Interaction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Change Interaction
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Service thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chứng khoán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm