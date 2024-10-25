Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 10 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử, dịch vụ MKT....
Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng.
Chăm sóc KH mới và KH cũ
Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử, dịch vụ MKT....
Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng.
Chăm sóc KH mới và KH cũ
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Có tối thiểu 3 - 6 tháng kinh nghiệm sales
Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm
Sẵn sàng gặp mặt khách hàng trực tiếp để tư vấn nếu cần.
Biết sử dụng máy tính, internet
Không tuyển làm part-time.Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Giải thưởng cho nhân viên chốt đơn có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc macbook, Iphone,
Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.
BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động
Teambuilding hàng năm.
Thử việc full 100% lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI