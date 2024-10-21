Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH PIDU DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH PIDU DIGITAL
- Hồ Chí Minh: 6 Quang Trung, Hiệp Phú, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty
Tối ưu hóa nội dung website và các kênh truyền thông xã hội để cải thiện thứ hạng tìm kiếm
Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến
Nghiên cứu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược marketing phù hợp
Sáng tạo nội dung marketing hấp dẫn cho website, blog, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón
Có kiến thức cơ bản về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là lợi thế
Có khả năng sáng tạo nội dung, viết bài marketing hấp dẫn
Có kiến thức cơ bản về digital marketing và các kênh marketing online
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH PIDU DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Được đào tạo về kỹ năng marketing online và SEO
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Thưởng cuối năm, thưởng theo dự án và các chế độ đãi ngộ khác
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chill happy-our top-roop bar hàng tháng cùng team.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIDU DIGITAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
