Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH PIDU DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6 Quang Trung, Hiệp Phú, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty Tối ưu hóa nội dung website và các kênh truyền thông xã hội để cải thiện thứ hạng tìm kiếm Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến Nghiên cứu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược marketing phù hợp Sáng tạo nội dung marketing hấp dẫn cho website, blog, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón Có kiến thức cơ bản về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là lợi thế Có khả năng sáng tạo nội dung, viết bài marketing hấp dẫn Có kiến thức cơ bản về digital marketing và các kênh marketing online Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH PIDU DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển Được đào tạo về kỹ năng marketing online và SEO Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Thưởng cuối năm, thưởng theo dự án và các chế độ đãi ngộ khác Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chill happy-our top-roop bar hàng tháng cùng team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIDU DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.