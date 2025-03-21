Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

Nhân viên SEO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 14 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phân tích từ khóa và lên kế hoạch SEO.
Tối ưu hóa nội dung trên website theo các từ khóa mục tiêu.
Xây dựng và thực hiện các chiến lược backlink.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO.
Thực hiện tối ưu hóa on-page và off-page để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm.
Có năng lực triển khai và quản trị dự án SEO.
Đề xuất và triển khai các biện pháp nhằm tăng lượng truy cập, cải thiện trải nghiệm người dùng trên website.
Phối hợp với bộ phận Marketing để phát triển nội dung phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng các ngành liên quan đến Marketing, Công nghệ thông tin, hoặc các ngành tương đương.
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực SEO.
Có kinh nghiệm SEO thị trường nước ngoài bằng ngôn ngữ Tiếng Anh.
Có năng lực quản lý dự án độc lập. Lên kế hoạch, triển khai và đảm bảo hiệu quả của dự án.
Am hiểu về các công cụ phân tích SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, v.v.
Có khả năng technical SEO audit chuyên sâu, đưa ra phương án xử lý.
Kỹ năng viết lách tốt, khả năng tạo nội dung chất lượng và phù hợp với SEO.
Có kiến thức về HTML, CSS và các công nghệ web cơ bản.
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Mức lương phù hợp theo năng lực + chiết khấu hoa hồng theo doanh số
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Lương tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc.
Các khoản phụ cấp nhà ở, điện thoại, xăng xe theo quy định của công ty.
Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm.
Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.
Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty.
Thông tin khác:
- Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h, chiều 1h30-5h30 từ thứ 2- sáng thứ 7
- Mức lương: Tùy vào kinh nghiệm ứng viên, trao đổi thêm khi vỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

