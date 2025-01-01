Công việc Nhân viên SEO

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 328 kết quả / Từ khoá "Nhân viên SEO"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Nhân viên SEO

-

Có 328 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VU LE XI Data Solutions Limited Company
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VU LE XI Data Solutions Limited Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Nội Thất Gỗ Xanh
Tuyển Nhân viên SEO Cty TNHH Nội Thất Gỗ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Nội Thất Gỗ Xanh
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Wiix Việt Nam
Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần Wiix Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Wiix Việt Nam
Hạn nộp: 18/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam
Hạn nộp: 09/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Like A Dream
Tuyển Nhân viên SEO Like A Dream làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu
Like A Dream
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên SEO JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Phụ Tùng Thiết Bị Việt Nhật
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Tnhh Phụ Tùng Thiết Bị Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu
Công Ty Tnhh Phụ Tùng Thiết Bị Việt Nhật
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/05/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Cty TNHH Nội Thất Gỗ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Cty TNHH Nội Thất Gỗ Xanh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VU LE XI Data Solutions Limited Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên SEO đang tăng cao, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… Ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng tốt có thể đạt được mức lương 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí cao hơn. Bên cạnh đó, hình thức tuyển dụng linh hoạt hiện nay mở ra rất nhiều cơ hội mới.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên SEO Website

SEO (Search Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) là quá trình tối ưu hóa website để tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, nhằm thu hút lượng truy cập tự nhiên từ người dùng. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng nhân viên SEO ngày càng tăng cao, trở thành một trong những ngành nghề "hot" trên thị trường lao động hiện nay.

Nhân viên SEO chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích từ khóa, tối ưu hóa nội dung website, xây dựng liên kết và thực hiện nhiều hoạt động khác để cải thiện thứ hạng của website trên các công cụ tìm kiếm. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn và tăng doanh thu.

Cơ hội phát triển đối với việc làm nhân viên SEO là rất lớn
Cơ hội phát triển đối với việc làm nhân viên SEO là rất lớn

Hơn nữa, sự phát triển không ngừng của công nghệ và thay đổi trong thuật toán tìm kiếm cũng mở ra nhiều cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp cho những người làm trong lĩnh vực SEO. Đặc biệt, những người có chuyên môn sẽ có cơ hội thăng tiến và nâng cao kỹ năng chuyên sâu.

2. Mức lương trung bình của nhân viên SEO Website

Tại Việt Nam, thu nhập trung bình của nhân viên SEO dao động từ 6.000.000 đến 18.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, vị trí công việc và quy mô công ty. Những người có kinh nghiệm lâu năm và giữ các vị trí quản lý cấp cao có thể nhận mức lương lên đến 40.000.000 VNĐ/tháng.

Bên cạnh đó, việc sở hữu trình độ ngoại ngữ tốt và áp dụng hiệu quả các kỹ năng SEO có thể giúp nhân viên nâng cao thu nhập.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm nhân viên SEO

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập SEO

4.000.000 - 6.000.000

Nhân viên SEO

6.000.000 - 10.000.000

Chuyên viên SEO

12.000.000 - 18.000.000

Leader SEO

18.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng SEO

20.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo nhu cầu tuyển dụng

Việc làm nhân viên SEO

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên SEO Tổng thể

9.000.000 - 15.000.000

Nhân viên SEO Technical

10.000.000 - 18.000.000

Nhân viên SEO Onpage Content

8.000.000 - 14.000.000

Nhân viên SEO Offpage Backlink

7.000.000 - 13.000.000
Tuyển dụng nhân viên SEO thường đi kèm với mức thu nhập cạnh tranh
Tuyển dụng nhân viên SEO thường đi kèm với mức thu nhập cạnh tranh

3. Những việc làm nhân viên SEO Website phổ biến nhất

SEO website là quá trình phức tạp nên các doanh nghiệp thường tuyển dụng nhân viên SEO đảm nhiệm những công việc chuyên biệt. Vì vậy, hiện nay, nhân viên SEO Website làm việc trong các công ty lớn, startup hoặc tự do và có thể chuyên về các lĩnh vực khác nhau như SEO tổng thể, SEO Offpage Backlink, SEO Onpage Content, và SEO Technical.

3.1. Nhân viên SEO Tổng thể

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, vị trí nhân viên SEO tổng thể rất được coi trọng. Các doanh nghiệp hiện nay không chỉ tuyển dụng nhân viên SEO có khả năng tối ưu hóa nội dung (Onpage) mà còn cần những người am hiểu về kỹ thuật (Technical SEO) và các chiến lược xây dựng liên kết (Offpage).

Những ứng viên thành công trong lĩnh vực này cần phải có khả năng nghiên cứu từ khóa một cách sâu sắc, hiểu biết về hành vi tìm kiếm của người tiêu dùng và có khả năng tạo ra nội dung chất lượng cao, đồng thời duy trì sự tương thích của website với các yêu cầu của công cụ tìm kiếm.

Ngoài ra, việc kết hợp SEO với các chiến dịch marketing tổng thể sẽ giúp tăng cường hiệu quả quảng bá sản phẩm và gia tăng doanh số bán hàng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí mà còn nâng cao giá trị thương hiệu trong mắt khách hàng.

3.2. Nhân viên SEO Offpage Backlink

Nhân viên SEO Offpage Backlink đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa thứ hạng website thông qua xây dựng các liên kết chất lượng từ bên ngoài. Công việc này bao gồm việc thực hiện báo chí, guest post và tối ưu hóa sự hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội.

Các liên kết này không chỉ giúp cải thiện chỉ số EEAT (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) của website mà còn gia tăng traffic và chuyển đổi cho doanh nghiệp.

Một nhân viên SEO Offpage cần có khả năng phân tích đối thủ, nghiên cứu thị trường và sử dụng các chiến thuật hiệu quả để tối ưu hóa chiến lược xây dựng backlink, từ đó nâng cao nhận diện thương hiệu và tạo ra những nguồn lưu lượng truy cập ổn định và bền vững. Việc làm này không chỉ nâng cao uy tín của website mà còn đóng góp vào sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh hiện nay.

Nhân viên SEO Offpage Backlink đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa thứ hạng website
Nhân viên SEO Offpage Backlink đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa thứ hạng website

3.3. Nhân viên SEO Onpage Content

Nhân viên SEO Onpage Content sẽ đảm bảo rằng nội dung trên website được cấu trúc một cách hợp lý, dễ dàng cho cả người dùng và các công cụ tìm kiếm tiếp cận, từ đó cải thiện thứ hạng và tăng lượng truy cập.

Để đạt được kết quả đó, họ cần phải đảm bảo rằng URL, thẻ tiêu đề và thẻ meta được tối ưu hóa với từ khóa có lượng tìm kiếm cao. Đồng thời, việc tối ưu thẻ Heading và thẻ Alt cho hình ảnh cũng là một phần không thể thiếu trong chiến lược này.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra nội dung hấp dẫn, dễ đọc và thân thiện với người dùng, từ đó không chỉ thu hút traffic mà còn gia tăng tỷ lệ chuyển đổi cho website. Với việc kiểm soát hoàn toàn các yếu tố trên trang web, nhân viên SEO Onpage có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và tạo ra giá trị lâu dài cho thương hiệu.

3.4. Nhân viên SEO Technical

Các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên SEO Technical với mục tiêu tối ưu hóa các yếu tố kỹ thuật của website để đảm bảo rằng trang web đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của công cụ tìm kiếm. Thông thường, công việc của vị trí này bao gồm việc hiểu rõ về cấu trúc website, sử dụng HTML và mã nguồn để cải thiện khả năng thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.

Bên cạnh đó, họ cần làm việc với các yếu tố như sơ đồ trang XML, cấu trúc URL và dữ liệu có cấu trúc nhằm tăng cường khả năng hiển thị trên kết quả tìm kiếm. Việc xử lý các vấn đề như nội dung trùng lặp, trang lỗi 404 và chuyển hướng 301 cũng là một phần quan trọng trong công việc của nhân viên SEO Technical.

4. Hình thức tuyển dụng nhân viên SEO Website phổ biến

Trong lĩnh vực SEO, các công ty thường tuyển dụng nhân viên SEO theo nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của mình. Các hình thức tuyển dụng SEO phổ biến bao gồm tuyển dụng nhân viên SEO toàn thời gian, tuyển dụng nhân viên SEO bán thời gian, tuyển dụng CTV SEO Freelancer hoặc Remote.4.1. Tuyển dụng nhân viên SEO Full-time

Đây là hình thức tuyển dụng truyền thống và phổ biến nhất. Nhân viên SEO full-time làm việc toàn thời gian tại công ty, được giao một khối lượng công việc nhất định và làm việc dưới sự quản lý trực tiếp của cấp trên.

Hình thức này được ưa chuộng vì đảm bảo sự ổn định trong công việc, tạo điều kiện để nhân viên làm việc tập trung và chuyên sâu. Tuy nhiên, yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên thường cao hơn so với các hình thức tuyển dụng khác.

4.1. Tuyển dụng nhân viên SEO Part-time

Tuyển dụng nhân viên SEO part-time phù hợp với những người có công việc chính hoặc muốn làm thêm để tăng thu nhập. Nhân viên part-time thường làm việc từ xa hoặc đến công ty theo lịch trình linh hoạt. Hình thức này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh nhân sự.

Đối với tuyển dụng nhân viên SEO này, chất lượng công việc có thể không ổn định bằng hình thức full-time và yêu cầu người làm phải có tính tự giác cao.

4.2. Tuyển dụng CTV SEO Freelancer, Remote

CTV SEO, freelancer hoặc nhân viên làm việc từ xa (remote) là những hình thức tuyển dụng nhân viên SEO linh hoạt và phổ biến trong thời đại số. Các cá nhân này thường làm việc độc lập, nhận dự án theo từng giai đoạn hoặc theo tháng.

Ưu điểm của hình thức này là doanh nghiệp có thể lựa chọn được những người có kỹ năng phù hợp với từng dự án, tiết kiệm chi phí và linh hoạt về thời gian. Thế nhưng để đảm bảo yêu cầu công việc, vấn đề quản lý và đánh giá chất lượng công việc của các cá nhân này đòi hỏi doanh nghiệp phải có quy trình làm việc rõ ràng và các công cụ quản lý hiệu quả.

Tuyển dụng CTV SEO freelancer hay remote đang trở thành xu hướng mới
Tuyển dụng CTV SEO freelancer hay remote đang trở thành xu hướng mới

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên SEO Website nhiều nhất

TP. Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là ba khu vực có số lượng tuyển dụng nhân viên SEO Website nhiều nhất tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, bao gồm các startup và tập đoàn lớn, đều nhận thức rõ tầm quan trọng của SEO trong việc nâng cao hiệu quả marketing và tiếp cận khách hàng.

5.1. Tuyển dụng nhân viên SEO Hà Nội

Hà Nội có một lượng lớn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, từ thương mại điện tử đến dịch vụ công nghệ thông tin. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên SEO trong các công ty khởi nghiệp đặc biệt lớn, nơi mà SEO đóng vai trò quan trọng trong chiến lược marketing tổng thể.

Nhiều công ty cũng chú trọng đến việc tìm kiếm những ứng viên có khả năng phân tích và tối ưu hóa nội dung, nhằm cải thiện thứ hạng tìm kiếm. Đồng thời, các khóa học và sự kiện về SEO cũng diễn ra thường xuyên tại Hà Nội, tạo cơ hội cho những ai muốn nâng cao kỹ năng và tìm kiếm việc làm.

5.2. Tuyển dụng nhân viên SEO TP.HCM

TP.HCM cũng là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhân viên SEO cao nhất. Tại đây, các công ty công nghệ và marketing số đang tăng cường tuyển dụng nhân sự SEO để thúc đẩy sự hiện diện trực tuyến và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp lớn đang tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các công cụ SEO, như Google Analytics và SEMrush, nhằm phát triển thương hiệu và tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức nhiều hội thảo và khoá học về SEO, tạo điều kiện cho các chuyên gia trong ngành chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

Rất nhiều vị trí tuyển dụng nhân viên SEO mới được tạo ra
Rất nhiều vị trí tuyển dụng nhân viên SEO mới được tạo ra

5.3. Tuyển dụng nhân viên SEO Đà Nẵng

Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các công ty công nghệ và dịch vụ trực tuyến, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân viên SEO. Thị trường tại Đà Nẵng có sự phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực du lịch và thương mại điện tử, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư vào SEO để thu hút khách hàng.

Khảo sát thị trường cho thấy, nhu cầu tuyển dụng nhân viên SEO ở đây không chỉ giới hạn trong các công ty lớn mà còn dần mở rộng sang các startup và doanh nghiệp nhỏ, nơi mà chi phí marketing cần phải được tối ưu hóa hiệu quả.

6. Mô tả chi tiết công việc của một nhân viên SEO Website

Nhân viên SEO Website cần nhiều kỹ năng chuyên môn để tối ưu hóa thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm lớn như Google, Yahoo! và Bing. Do đó, công việc của họ không chỉ là tối ưu hóa các yếu tố cần thiết để tạo ra kết quả tìm kiếm có liên quan mà còn tăng nhận diện thương hiệu, cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng lưu lượng truy cập trang web.

  • Phân tích đối tượng khách hàng cho sản phẩm/dịch vụ làm SEO: Hiểu rõ nhu cầu và hành vi của khách hàng mục tiêu.

  • Phân tích, đánh giá từ khóa: Sử dụng các công cụ như Ahrefs, Google Keyword Planner để tìm kiếm và xây dựng bộ từ khóa phù hợp với mục tiêu SEO.

  • Kiểm tra và đánh giá chất lượng website: Thực hiện kiểm tra website theo các tiêu chí kỹ thuật và nội dung.

  • Phân tích đối thủ cạnh tranh: Đánh giá các chiến lược và kỹ thuật SEO của đối thủ để xây dựng kế hoạch hiệu quả.

  • Lập kế hoạch SEO hiệu quả: Xây dựng chiến lược cụ thể để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau.

  • SEO từ khóa lên Top và duy trì vị trí: Đảm bảo từ khóa đạt vị trí cao và duy trì thứ hạng lâu dài trên các công cụ tìm kiếm.

  • Tối ưu hóa website (SEO Onpage): Tối ưu hóa các yếu tố trên trang web bao gồm nội dung, cấu trúc HTML và tốc độ tải trang để cải thiện kết quả SEO.

  • Gia tăng uy tín cho website (SEO Offpage): Xây dựng liên kết ngoại và các chiến lược khác để tăng uy tín của website.

  • Xử lý các lỗi phát sinh: Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình SEO.

  • Lập kế hoạch và triển khai nội dung cho website: Viết bài chuẩn SEO và triển khai nội dung đáp ứng tiêu chí SEO.

  • Theo dõi, đánh giá kết quả SEO: Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch SEO.

  • Báo cáo kết quả và điều chỉnh chiến lược: Báo cáo kết quả đạt được và đưa ra các hướng đi phù hợp.

  • Sử dụng các công cụ marketing online khác để tăng traffic: Tận dụng các phương pháp marketing trực tuyến khác để hỗ trợ kết quả SEO.

Nhân viên SEO cần liên tục học hỏi và cập nhật kiến thức mới
Nhân viên SEO cần liên tục học hỏi và cập nhật kiến thức mới

Trên đây là mô tả tổng thể các công việc của một nhân viên SEO hiện nay. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân viên SEO sẽ đưa ra các yêu cầu cụ thể, sao cho phù hợp với đặc thù công việc.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng của đối với nhân viên SEO

Các nhà tuyển dụng nhân viên SEO thường tìm kiếm những ứng viên có khả năng phân tích, quản trị website và hiểu biết về các công cụ SEO. Do đó, khi ứng tuyển vào các vị trí này, nếu muốn nhận được công việc với thu nhập tốt, bạn cần phải đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe về chuyên môn và kỹ năng.

  • Kỹ năng phân tích: Sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs để đo lường hiệu suất và xác định các khu vực cần cải thiện.

  • Nghiên cứu từ khóa và đối thủ cạnh tranh: Tiến hành nghiên cứu từ khóa và phân tích chiến lược SEO của đối thủ để xây dựng kế hoạch SEO hiệu quả.

  • Quản trị website: Cập nhật nội dung chuẩn SEO, theo dõi website, kết nối với cộng đồng webmaster và đảm bảo tính ổn định kỹ thuật của website.

  • Thiết kế cơ bản: Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, banner, logo, và các yếu tố đồ họa khác để hỗ trợ cho công việc SEO.

  • Viết nội dung SEO: Lập kế hoạch và triển khai nội dung chất lượng cao, chuẩn SEO để cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.

  • Quảng cáo Google Ads và Facebook Ads: Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến để hỗ trợ SEO và tăng lưu lượng truy cập trang web.

  • Hiểu biết về marketing: Nắm bắt các kiến thức cơ bản về marketing để có cái nhìn tổng quan về chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả với các phòng ban khác như Social Media, PR và Content Marketing.

  • Coding cơ bản: Kiến thức cơ bản về mã hóa và công nghệ liên quan để có thể xử lý các vấn đề kỹ thuật của website.

  • Khả năng lên kế hoạch và quản lý dự án: Kiểm soát và điều phối các đầu mục công việc SEO hiệu quả.

  • Sử dụng tiếng Anh: Sử dụng tiếng Anh tốt để làm việc với các công cụ SEO, đọc tài liệu và giao tiếp với các đối tác quốc tế.

  • Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt để làm việc nhóm, trình bày ý tưởng và báo cáo kết quả cho khách hàng.

  • Làm việc độc lập: Hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả và đúng thời hạn.

  • Quản lý thời gian: Lên kế hoạch và sắp xếp công việc một cách hợp lý, đảm bảo hoàn thành đúng deadline công việc.

Lời khuyên: Để tăng cơ hội được tuyển dụng, bạn nên chuẩn bị một job3s.ai/cv-xin-viec'>CV ấn tượng, liệt kê rõ ràng các kỹ năng và kinh nghiệm của mình phù hợp với mô tả công việc đang ứng tuyển.

Kỹ năng tốt mở ra cơ hội thăng tiến và nâng cao mức lương trong ngành SEO
Kỹ năng tốt mở ra cơ hội thăng tiến và nâng cao mức lương trong ngành SEO

8. Một số công ty dịch vụ SEO Website tốt nhất Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường số phát triển mạnh mẽ, nhiều công ty, dịch vụ SEO ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa website cho doanh nghiệp. Dưới đây là danh sách một số công ty hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và chiến lược tối ưu hiệu quả.

Khu vực

Công ty

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Chuyên gia

Hà Nội

SEONGON

Số 25, Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Website: https://seongon.com/

Hotline:

  • 090 1707 090 (Nhánh 1)

  • 097 5155 856

Email: [email protected]

  • Mai Xuân Đạt

  • Hà Việt Nam

Vinalink

Tầng 3, Toà D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Website: https://vinalink.edu.vn/

Hotline:

  • (024)382.12345

Email: [email protected]

  • Trịnh Đức Hải

  • Nguyễn Đình Hòa

  • Nguyễn Tùng Dương

TP.HCM

GTV SEO

Số 91, Đường 6, Khu dân cư Cityland Park Hills, P. 10, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Website: https://gtvseo.com/

Hotline:

  • 090.9104.718

  • 090.9466.918

  • 091.9009.319

Email: [email protected]

  • Đỗ Anh Việt

  • Trần Vũ Phong

  • Đặng Lan Vi

  • Nguyễn Huỳnh Diễm Trang

  • Đổng Thu Thảo

SEOSONA

Toà building 59 số 71/2 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Website: https://seosona.com/

Hotline: 028.8880.0899

Email: [email protected]

  • Trần Chí Quyết

  • Trường Doanh

  • Trần Chí Nhẫn

  • Lê Nhật hào

  • Phạm Nhật

  • Hạnh Ngô

ĐÀ NẴNG

SEODO

Tòa Quốc Bảo, số 23 Trường Thi 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: https://seodo.vn/

Hotline: 0905 956 933

Email: [email protected]

  • Thái Doãn Kiên

  • Lê Nguyễn Hạnh Nhi

  • Nguyễn Minh Đức

  • Đỗ Thanh Tâm

IM Group

Tầng 03, Số 124 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://imgroup.vn/

Hotline: 1900 636 040

Email: [email protected]

  • Nguyễn Minh Đức

  • Trương Thành Đạt
Một số công ty SEO uy tín như Seongon, Vinalink, IM group
Một số công ty SEO uy tín như Seongon, Vinalink, IM group

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và thương mại điện tử, nhu cầu tuyển dụng nhân viên SEO có chuyên môn cao sẽ ngày càng tăng cao. Ngoài ra, nhân viên SEO còn có cơ hội làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như marketing, truyền thông và phát triển sản phẩm. Do đó, theo đuổi sự nghiệp SEO không chỉ là lựa chọn thông minh mà còn là một hướng đi hứa hẹn cho tương lai.