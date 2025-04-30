Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 31, đường số 2, phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập kế hoạch, phân tích đối tượng khách hàng và triển khai SEO

Thực hiện SEO các từ khóa lên top cho website, chiến lược cụ thể để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau.

Lập kế hoạch và triển khai nội dung cho website, gia tăng sự uy tín

Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online để đẩy mạnh kết quả SEO.

Theo dõi, đánh giá, giám sát và báo cáo kết quả SEO

Theo dõi xu hướng SEO, đề xuất chiến lược mới để tăng trưởng traffic & chuyển đổi.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về cấu trúc website, UI/UX, Technical SEO

Có kỹ năng phân tích dữ liệu, nghiên cứu từ khóa, đánh giá đối thủ

Tư duy sáng tạo, nhạy bén với các xu hướng mới

Tinh thần làm việc trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Ưu tiên đã có kinh nghiệm chạy trong lĩnh vực: F&B, thẩm mỹ viện...

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin,... hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 35.000/ngày.

Đóng BHXH theo quy định, du lịch hàng năm, lương tháng 13 + thưởng hiệu suất công việc.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo.

Được nâng cao kĩ năng chuyên môn, kỹ năng phát triển bản thân đến từ các đơn vị đào tạo cao cấp như: HBR.

Nghỉ phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin