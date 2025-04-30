Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Nhân viên SEO

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 31, đường số 2, phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập kế hoạch, phân tích đối tượng khách hàng và triển khai SEO
Thực hiện SEO các từ khóa lên top cho website, chiến lược cụ thể để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau.
Lập kế hoạch và triển khai nội dung cho website, gia tăng sự uy tín
Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online để đẩy mạnh kết quả SEO.
Theo dõi, đánh giá, giám sát và báo cáo kết quả SEO
Theo dõi xu hướng SEO, đề xuất chiến lược mới để tăng trưởng traffic & chuyển đổi.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về cấu trúc website, UI/UX, Technical SEO
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, nghiên cứu từ khóa, đánh giá đối thủ
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với các xu hướng mới
Tinh thần làm việc trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Ưu tiên đã có kinh nghiệm chạy trong lĩnh vực: F&B, thẩm mỹ viện...
Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin,... hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 35.000/ngày.
Đóng BHXH theo quy định, du lịch hàng năm, lương tháng 13 + thưởng hiệu suất công việc.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo.
Được nâng cao kĩ năng chuyên môn, kỹ năng phát triển bản thân đến từ các đơn vị đào tạo cao cấp như: HBR.
Nghỉ phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B - TT10 -4 Thuộc dự án Him Lam Vạn Phúc - đường Tố Hữu - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-seo-thu-nhap-10-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job353770
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VU LE XI Data Solutions Limited Company
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VU LE XI Data Solutions Limited Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VU LE XI Data Solutions Limited Company
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VU LE XI Data Solutions Limited Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên SEO Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu Facio Shop
Trên 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu JobsGO Recruit
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Công Nghệ DK Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ DK Tech
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Chợ Tốt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chợ Tốt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist
5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ SAO VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ SAO VÀNG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Lenart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty TNHH Lenart
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ SAO VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ SAO VÀNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RICH PAYMENT GROUP CORP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RICH PAYMENT GROUP CORP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Us Direct Immigration Consulting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty TNHH Us Direct Immigration Consulting
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH MTV CYNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV CYNO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM GIA DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM GIA DECOR
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm