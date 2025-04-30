Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 31, đường số 2, phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Lập kế hoạch, phân tích đối tượng khách hàng và triển khai SEO
Thực hiện SEO các từ khóa lên top cho website, chiến lược cụ thể để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau.
Lập kế hoạch và triển khai nội dung cho website, gia tăng sự uy tín
Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online để đẩy mạnh kết quả SEO.
Theo dõi, đánh giá, giám sát và báo cáo kết quả SEO
Theo dõi xu hướng SEO, đề xuất chiến lược mới để tăng trưởng traffic & chuyển đổi.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, nghiên cứu từ khóa, đánh giá đối thủ
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với các xu hướng mới
Tinh thần làm việc trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Ưu tiên đã có kinh nghiệm chạy trong lĩnh vực: F&B, thẩm mỹ viện...
Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin,... hoặc các chuyên ngành có liên quan khác
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 35.000/ngày.
Đóng BHXH theo quy định, du lịch hàng năm, lương tháng 13 + thưởng hiệu suất công việc.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo.
Được nâng cao kĩ năng chuyên môn, kỹ năng phát triển bản thân đến từ các đơn vị đào tạo cao cấp như: HBR.
Nghỉ phép năm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
