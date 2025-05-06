Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 186 - 188 Nguyễn Duy, phường 9, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, khảo sát từ khóa bằng Keyword Planner hoặc các công cụ từ khóa khác

- Phân tích và tối ưu hóa nội dung cho chuẩn SEO

- Theo dõi, phân tích, tối ưu lưu lượng truy cập bằng Google Analytics và Google Webmaster Tool

- Đảm bảo tối ưu hóa mạnh mẽ thông qua Social Media.

- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng

- Viết blog cho các dự án

- Làm việc trên chiến dịch SEO, SMO, SEM, Local Business

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, truyền thông,...

- Đam mê và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

- Trung thực, thận trọng, nhanh nhẹn, có chí cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

- Đánh giá khen thưởng theo tháng / quý / năm

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

- Chính sách tăng lương định kì

- Thưởng vào dịp lễ, tết theo quy định

- Chế độ nghỉ mát hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.