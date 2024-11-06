Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 11 Triệu

Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

Kinh doanh thực phẩm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 4B Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

100% % LÀ NGUỒN DATA NÓNG, ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP, TỶ LỆ CHỐT CAO từ 30%
Khai thác, tư vấn và chốt đơn khách hàng
Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để gia tăng tỷ lệ tái tục
Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23 - 32
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, tư vấn, telesale từ trên 1 năm
Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp
Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc
Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo rank tối thiểu: 7-11 triệu + %Com -> THU NHẬP HÀNG THÁNG TỪ 10.000.000-15.000.000 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG.
THỬ VIỆC HƯỞNG 100% LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG
Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng.
THƯỞNG NĂNG SUẤT HÀNG THÁNG, THƯỞNG NÓNG, THƯỞNG BEST SALE HÀNG THÁNG, THƯỞNG TĂNG TỐC THEO TUẦN, THÁNG, NĂM.
Lương tháng 13
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động
Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 3 tháng/ lần; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình gala cuối năm...
Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Làm việc trong doanh nghiệp công nghệ ưu ái nhân tài, chính sách văn minh và nhân văn đối với người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 4b P. Lương Khánh Thiện, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

