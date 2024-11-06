Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 4B Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

100% % LÀ NGUỒN DATA NÓNG, ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP, TỶ LỆ CHỐT CAO từ 30%

Khai thác, tư vấn và chốt đơn khách hàng

Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để gia tăng tỷ lệ tái tục

Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23 - 32

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, tư vấn, telesale từ trên 1 năm

Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp

Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc

Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo rank tối thiểu: 7-11 triệu + %Com -> THU NHẬP HÀNG THÁNG TỪ 10.000.000-15.000.000 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG.

THỬ VIỆC HƯỞNG 100% LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG

Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng.

THƯỞNG NĂNG SUẤT HÀNG THÁNG, THƯỞNG NÓNG, THƯỞNG BEST SALE HÀNG THÁNG, THƯỞNG TĂNG TỐC THEO TUẦN, THÁNG, NĂM.

Lương tháng 13

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động

Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 3 tháng/ lần; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình gala cuối năm...

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Làm việc trong doanh nghiệp công nghệ ưu ái nhân tài, chính sách văn minh và nhân văn đối với người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

