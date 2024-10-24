Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Bighome làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế 2D cho các dự án kiến trúc, nội thất, ngoại thất. Sử dụng phần mềm AutoCAD để tạo bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế chi tiết. Hỗ trợ các kỹ sư, kiến trúc sư trong việc hoàn thiện bản vẽ thiết kế. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1-2 năm vị trí tương đương Nắm vững kiến thức cơ bản về thiết kế 2D. Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Bighome Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên nghiệp về thiết kế 2D, sử dụng phần mềm AutoCAD. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Bighome

