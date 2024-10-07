Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
- Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phồ Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Lên ý tưởng và thiết kế banner, landing page cho các chương trình marketing.
Lên ý tưởng và thiết kế key visual và những hình ảnh truyền thông khác (POSM, website banner, Digital Ads banner,...) cho từng chiến dịch.
Lên ý tưởng và phác thảo các câu chuyện cho Mascot của dự án.
Phối hợp với các bên Campaign và Media để đảm bảo sản phẩm đúng hạn và hiệu quả.
Tìm hiểu và học hỏi thêm các xu hướng thiết kế hiện đại.
Phối hợp làm việc và báo cáo trực tiếp cho trưởng bộ phận thiết kế để có kết quả tốt nhất
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Graphic Design, ưu tiên có kinh nghiệm vẽ tay hoặc UI/UX.
Sử dụng thành tạo các phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe illustrator
Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
Có khả năng sáng tạo tốt, tư duy làm việc độc lập, cẩn thận, chỉnh chu trong công việc.
Biết cách làm việc theo nhóm, lên ý tưởng và phối hợp làm việc giữa các thành viên trong team.
Chịu được áp lực công việc cao và có khả năng quản lý thời gian tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 2 tháng, 100% lương chính thức
Thời gian làm việc: 44h/ tuần
Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) đầy đủ, đặc biệt công ty đóng 100% Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên sau khi thử việc thành công
Lương tháng 13
Khám sức khỏe hàng năm
Du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển cùng Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
