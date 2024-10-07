Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phồ Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Lên ý tưởng và thiết kế banner, landing page cho các chương trình marketing. Lên ý tưởng và thiết kế key visual và những hình ảnh truyền thông khác (POSM, website banner, Digital Ads banner,...) cho từng chiến dịch. Lên ý tưởng và phác thảo các câu chuyện cho Mascot của dự án. Phối hợp với các bên Campaign và Media để đảm bảo sản phẩm đúng hạn và hiệu quả. Tìm hiểu và học hỏi thêm các xu hướng thiết kế hiện đại. Phối hợp làm việc và báo cáo trực tiếp cho trưởng bộ phận thiết kế để có kết quả tốt nhất

Lên ý tưởng và thiết kế banner, landing page cho các chương trình marketing.

Lên ý tưởng và thiết kế key visual và những hình ảnh truyền thông khác (POSM, website banner, Digital Ads banner,...) cho từng chiến dịch.

Lên ý tưởng và phác thảo các câu chuyện cho Mascot của dự án.

Phối hợp với các bên Campaign và Media để đảm bảo sản phẩm đúng hạn và hiệu quả.

Tìm hiểu và học hỏi thêm các xu hướng thiết kế hiện đại.

Phối hợp làm việc và báo cáo trực tiếp cho trưởng bộ phận thiết kế để có kết quả tốt nhất

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Graphic Design, ưu tiên có kinh nghiệm vẽ tay hoặc UI/UX. Sử dụng thành tạo các phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe illustrator Kỹ năng tin học văn phòng tốt. Có khả năng sáng tạo tốt, tư duy làm việc độc lập, cẩn thận, chỉnh chu trong công việc. Biết cách làm việc theo nhóm, lên ý tưởng và phối hợp làm việc giữa các thành viên trong team. Chịu được áp lực công việc cao và có khả năng quản lý thời gian tốt.

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Graphic Design, ưu tiên có kinh nghiệm vẽ tay hoặc UI/UX.

Sử dụng thành tạo các phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe illustrator

Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Có khả năng sáng tạo tốt, tư duy làm việc độc lập, cẩn thận, chỉnh chu trong công việc.

Biết cách làm việc theo nhóm, lên ý tưởng và phối hợp làm việc giữa các thành viên trong team.

Chịu được áp lực công việc cao và có khả năng quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng, 100% lương chính thức Thời gian làm việc: 44h/ tuần Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) đầy đủ, đặc biệt công ty đóng 100% Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên sau khi thử việc thành công Lương tháng 13 Khám sức khỏe hàng năm Du lịch hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển cùng Công ty

Thời gian thử việc: 2 tháng, 100% lương chính thức

Thời gian làm việc: 44h/ tuần

Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) đầy đủ, đặc biệt công ty đóng 100% Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên sau khi thử việc thành công

Lương tháng 13

Khám sức khỏe hàng năm

Du lịch hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin