Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 389/3 Quốc Lộ 13, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giám sát và quản lý toàn bộ quá trình thi công nội thất các dự án nhà hàng, cafe theo đúng tiến độ và tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm tra, đối chiếu bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công, đảm bảo thi công đúng kỹ thuật.

Phân công, điều phối công việc cho đội ngũ thợ, nhà thầu phụ.

Theo dõi, nghiệm thu các hạng mục, xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường.

Báo cáo tiến độ định kỳ cho Ban quản lý dự án.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất.

Biết sử dụng AutoCAD, vẽ được bản vẽ triển khai nội thất 2D cơ bản.

Biết bóc khối lượng BOQ là một lợi thế.

Sinh viên mới ra trường hoặc có từ 1 năm kinh nghiệm giám sát thi công nội thất (ưu tiên lĩnh vực F&B).

Am hiểu vật liệu, kỹ thuật thi công và quy trình an toàn lao động.

Kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt.

Có thể đi công tác theo tiến độ dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 – 9 triệu/tháng.

Phụ cấp thi công: 2 – 3 triệu/tháng.

Thưởng: Theo năng lực và theo dự án.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, đào tạo nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin