Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM HỒ TIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM HỒ TIÊN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 182/2 Lê Văn Sĩ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận khách hàng online và offline từ các nền tảng thương mại của công ty Fanpage/zalo/ website/shopee/tiktok. Tư vấn giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.
Tham gia thảo luận đóng góp kế hoạch, quy trình bán hàng hiệu quả
Xử lý đơn hàng sau mua
Chăm sóc khách hàng giúp gia tăng tỉ lệ mua lại
Xử lý feeback, khiếu nại ( nếu có)
Báo cáo công việc hằng ngày cho cấp quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ: 25-30t
Tính cách thật thà, chính trực, đoàn kết và tinh thần học hỏi cao.
Hoà đồng, có trách nhiệm và ý thức giờ giấc tốt.
Nhiệt huyết, chịu được áp lực trong công việc bán hàng và có tinh thần học hỏi, cầu tiến cao.
Tinh thần làm việc đóng góp, xây dựng, cùng phát triển đội nhóm.
Đã từng bán hàng là một lợi thế.
Tính cách thật thà, chính trực, đoàn kết và tinh thần học hỏi cao.
Hoà đồng, có trách nhiệm và ý thức giờ giấc tốt.
Nhiệt huyết, chịu được áp lực trong công việc bán hàng và có tinh thần học hỏi, cầu tiến cao.
Tinh thần làm việc đóng góp, xây dựng, cùng phát triển đội nhóm.
Đã từng bán hàng là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH TM HỒ TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000đ + Hoa hồng Doanh Số. Thu Nhập ( 8-12trieu)
Hoa hồng, thưởng cá nhân, thưởng team theo kết quả kinh doanh, thu nhập không giới hạn.
Tham gia bảo hiểm đầy đủ khi trở thành nhân sự chính thức.
Môi trường tốt để tích luỹ và phát triển năng lực chuyên môn.
Nghỉ phép và ngày lễ theo quy định nhà nước.
Được tham gia teambuilding và du lịch hàng năm.
Được cân nhắc lên vị trí trưởng nhóm, quản lý team trong tương lai.
Hoa hồng, thưởng cá nhân, thưởng team theo kết quả kinh doanh, thu nhập không giới hạn.
Tham gia bảo hiểm đầy đủ khi trở thành nhân sự chính thức.
Môi trường tốt để tích luỹ và phát triển năng lực chuyên môn.
Nghỉ phép và ngày lễ theo quy định nhà nước.
Được tham gia teambuilding và du lịch hàng năm.
Được cân nhắc lên vị trí trưởng nhóm, quản lý team trong tương lai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM HỒ TIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI