Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM HỒ TIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 182/2 Lê Văn Sĩ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Tiếp nhận khách hàng online và offline từ các nền tảng thương mại của công ty Fanpage/zalo/ website/shopee/tiktok. Tư vấn giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

Tham gia thảo luận đóng góp kế hoạch, quy trình bán hàng hiệu quả

Xử lý đơn hàng sau mua

Chăm sóc khách hàng giúp gia tăng tỉ lệ mua lại

Xử lý feeback, khiếu nại ( nếu có)

Báo cáo công việc hằng ngày cho cấp quản lý.

Nữ: 25-30t

Tính cách thật thà, chính trực, đoàn kết và tinh thần học hỏi cao.

Hoà đồng, có trách nhiệm và ý thức giờ giấc tốt.

Nhiệt huyết, chịu được áp lực trong công việc bán hàng và có tinh thần học hỏi, cầu tiến cao.

Tinh thần làm việc đóng góp, xây dựng, cùng phát triển đội nhóm.

Đã từng bán hàng là một lợi thế.

Lương cứng: 6.000.000đ + Hoa hồng Doanh Số. Thu Nhập ( 8-12trieu)

Hoa hồng, thưởng cá nhân, thưởng team theo kết quả kinh doanh, thu nhập không giới hạn.

Tham gia bảo hiểm đầy đủ khi trở thành nhân sự chính thức.

Môi trường tốt để tích luỹ và phát triển năng lực chuyên môn.

Nghỉ phép và ngày lễ theo quy định nhà nước.

Được tham gia teambuilding và du lịch hàng năm.

Được cân nhắc lên vị trí trưởng nhóm, quản lý team trong tương lai.

