Tuyển Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất thu nhập 104 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Mức lương
104 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CN4.3 KCN Minh phương, ĐÌnh Vũ, Hải An, HP, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 104 - 11 Triệu

- Nhận lệnh sản xuất từ bộ phận Kế hoạch . Triển khai đề nghị cung cấp vật tư xuống bộ phận nhận nguyện vật liệu , in tem sản phẩm
- Thống kê các số liệu có liên quan đến thông số vận hành máy ( Từng loại máy, từng loại SP)
- Kiểm soát NVL đầu vào, thiếu thừa của lệnh sản xuất
- Kiểm soát lượng màng hoa văn thực tế tại bộ phận sử dụng và chưa sử dụng theo lệnh sản xuất.
- Nhập và kiểm soát số liệu sản xuất theo ca, ngày, tuần, tháng.
- Lập quyết toán sản xuất theo lệnh
- Kiểm soát lệnh sau khi kết thúc lệnh sản xuất (Đủ, thiếu, thừa )
- Quản lý các công việc hành chính tại VP xưởng (đề nghị, cấp phát VPP, CCDC, thuốc men, ...), kết hợp với trưởng ca kiểm soát nhân sự , sổ sách có liên quan.
- Kết hợp vơi trưởng ca , trưởng bộ phận theo dõi tình trạng ATLĐ-PCCC, 5S.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 104 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 23-35 tuổi, làm ca 12 tiếng ngày đêm
-Tính cẩn thận , chăm chỉ, chịu khó nhiệt huyết với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, thưởng các dịp lễ tết
Điều chỉnh lương định kỳ theo quy định
Xe đưa đón các tuyến nội thành , an dương, ăn ca miễn phí tại công ty
BH24H, BHNT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

