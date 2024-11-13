Tuyển Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất thu nhập 104 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 104 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN4.3 KCN Minh phương, ĐÌnh Vũ, Hải An, HP, Hải An

- Nhận lệnh sản xuất từ bộ phận Kế hoạch . Triển khai đề nghị cung cấp vật tư xuống bộ phận nhận nguyện vật liệu , in tem sản phẩm

- Thống kê các số liệu có liên quan đến thông số vận hành máy ( Từng loại máy, từng loại SP)

- Kiểm soát NVL đầu vào, thiếu thừa của lệnh sản xuất

- Kiểm soát lượng màng hoa văn thực tế tại bộ phận sử dụng và chưa sử dụng theo lệnh sản xuất.

- Nhập và kiểm soát số liệu sản xuất theo ca, ngày, tuần, tháng.

- Lập quyết toán sản xuất theo lệnh

- Kiểm soát lệnh sau khi kết thúc lệnh sản xuất (Đủ, thiếu, thừa )

- Quản lý các công việc hành chính tại VP xưởng (đề nghị, cấp phát VPP, CCDC, thuốc men, ...), kết hợp với trưởng ca kiểm soát nhân sự , sổ sách có liên quan.

- Kết hợp vơi trưởng ca , trưởng bộ phận theo dõi tình trạng ATLĐ-PCCC, 5S.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

- Nam/nữ từ 23-35 tuổi, làm ca 12 tiếng ngày đêm

-Tính cẩn thận , chăm chỉ, chịu khó nhiệt huyết với công việc

Thưởng tháng lương 13, thưởng các dịp lễ tết

Điều chỉnh lương định kỳ theo quy định

Xe đưa đón các tuyến nội thành , an dương, ăn ca miễn phí tại công ty

BH24H, BHNT

