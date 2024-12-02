Tuyển Chuyên môn Kế toán/Kiểm toán/Thuế khác thu nhập từ 6 đến 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

VỊ TRÍ: KẾ TOÁN

Số Lượng: 01 (ưu tiên nữ)

Mức Lương: 6tr-10tr, xem chi tiết mục quyền lợi.

Mô tả công việc:

  • Kê khai, theo dõi tình hình nộp thuế;
  • Lập các báo cáo quý; báo cáo tài chính;
  • Và công việc liên quan kế toán khác do công ty giao.

Chi tiết hơn về công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phòng vấn

Thời gian làm việc:

  • Thứ 2 – 6: 8h000 – 11h30; 13h00 – 17h00;
  • Thứ 7: 8h00 – 11h30;
  • Nghỉ lễ theo quy định;
  • Nghỉ 12 ngày phép/năm.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán;
  • Thành thạo BCTC, MISA, word, excel;
  • Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến công việc hiện tại;
  • Kỹ năng giao tiếp tốt;
  • Chăm chỉ, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương 6tr-10tr + Phụ cấp + thưởng;
  • Tổ chức du lịch định kì;
  • Đóng bảo hiểm, tăng lương định kì.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

