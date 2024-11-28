Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Quản lý Sổ sách Kế toán:

- Ghi chép các giao dịch phát sinh hàng ngày, đảm bảo chính xác và đúng thời hạn.

- Quản lý và kiểm tra sổ cái, sổ nhật ký, và các sổ phụ trợ khác.

2. Báo cáo Tài chính:

- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, và hàng năm.

- Phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

3. Quản lý Công nợ:

- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

4. Kiểm soát Thu - Chi:

- Theo dõi và kiểm soát các khoản thu, chi của công ty.

- Lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh khoản.

5. Quản lý Tài sản:

- Quản lý và theo dõi tài sản cố định, đánh giá và lập bảng tính khấu hao tài sản.

6. Hỗ trợ Kiểm Toán:

- Chuẩn bị, cung cấp tài liệu và phối hợp với kiểm toán nội bộ/ngoài trong suốt kỳ kiểm toán.

7. Thuế và Pháp Lý:

- Lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN và các loại thuế khác theo quy định.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và chính sách thuế hiện hành.

8. Tối ưu hóa Hoạt động Kế toán:

- Đề xuất cải tiến quy trình kế toán để nâng cao hiệu quả công việc.

- Sử dụng và quản lý phần mềm kế toán để tối ưu hóa việc ghi chép báo cáo.

9. Đào tạo và Phát triển Nhân viên:

- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán mới, phát triển đội ngũ kế toán của công ty.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán/tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm 2 trong công ty thương mại.

- Am hiểu các quy định về kế toán và thuế.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt.

- Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định

- Môi trường trẻ trung, năng động,có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

- Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực

- Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn

- Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.

- Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

