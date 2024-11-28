Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Quản lý Sổ sách Kế toán:
- Ghi chép các giao dịch phát sinh hàng ngày, đảm bảo chính xác và đúng thời hạn.
- Quản lý và kiểm tra sổ cái, sổ nhật ký, và các sổ phụ trợ khác.
2. Báo cáo Tài chính:
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, và hàng năm.
- Phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.
3. Quản lý Công nợ:
- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
4. Kiểm soát Thu - Chi:
- Theo dõi và kiểm soát các khoản thu, chi của công ty.
- Lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh khoản.
5. Quản lý Tài sản:
- Quản lý và theo dõi tài sản cố định, đánh giá và lập bảng tính khấu hao tài sản.
6. Hỗ trợ Kiểm Toán:
- Chuẩn bị, cung cấp tài liệu và phối hợp với kiểm toán nội bộ/ngoài trong suốt kỳ kiểm toán.
7. Thuế và Pháp Lý:
- Lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN và các loại thuế khác theo quy định.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và chính sách thuế hiện hành.
8. Tối ưu hóa Hoạt động Kế toán:
- Đề xuất cải tiến quy trình kế toán để nâng cao hiệu quả công việc.
- Sử dụng và quản lý phần mềm kế toán để tối ưu hóa việc ghi chép báo cáo.
9. Đào tạo và Phát triển Nhân viên:
- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán mới, phát triển đội ngũ kế toán của công ty.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán/tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm 2 trong công ty thương mại.
- Am hiểu các quy định về kế toán và thuế.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt.
- Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định
- Môi trường trẻ trung, năng động,có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
- Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
- Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn
- Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
- Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

