Tuyển Tài Chính thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 nhà C6, khối II, đường Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Soát xét các số liệu tài chính kế toán của các công ty thành viên thuộc tập đoàn, xác định các vấn đề cần cải thiện và đưa ra kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động tài chính kế toán của đơn vị được kiểm soát.

Rà soát báo cáo tài chính trước khi ban hành/công bố của các công ty thành viên trong tập đoàn theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Hỗ trợ cấp trên xây dựng chuyên đề kiểm soát định kỳ báo cáo ban lãnh đạo, thực hiện các cuộc kiểm soát tài chính định lỳ theo kế hoạch đã báo cáo nhằm mục đích phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm và tư vấn hướng xử lý/giải quyết cho Ban lãnh đạo.

Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các bộ phận, phòng ban, các công ty thành viên đối đúng với quy định tài chính kế toán trong nội bộ Tập đoàn.

Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán. Kiểm toán

- Có chứng chỉ nghiệp vụ liên quan như CPA, ... là lợi thế

- Có kinh nghiệm làm việc kiểm toán viên hoặc liên quan đến kiểm soát nội bộ mảng tài chính 2-3 năm

- Am hiểu các thủ tục pháp lý và quy trình kế toán.

- Cẩn thận, chi tiết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Khả năng đa nhiệm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt do phải thường xuyên làm việc với quản lý, nhân viên hoặc đối tác bên ngoài.

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

Tại Danko Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1 lần trong 1 năm

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Được review 2 lần trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danko Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin