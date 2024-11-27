Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 245 Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công tác kế toán và thanh toán hàng ngày
Lập BCTC, quyết toán thuế GTGT, TNDN
Lập chứng từ thu - chi ngân hàng
Kiểm tra tất cả các khoản thu chi / tính hợp lệ của chứng từ
Quản lý hệ thông chứng từ, sổ sách theo quy định
Công việc chi tiết sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
Tối thiểu ít nhất 03 kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Có tính trung thực, sức khỏe tốt, chịu được áp lực và cường độ làm việc cao, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy định của pháp luật
Tháng lương 13
Lương, thưởng phù hợp với năng lực
Nghỉ mát hàng năm, hoạt động công đoàn, tập thể ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT

CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 245 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

