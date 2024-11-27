Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

Công tác kế toán và thanh toán hàng ngày

Lập BCTC, quyết toán thuế GTGT, TNDN

Lập chứng từ thu - chi ngân hàng

Kiểm tra tất cả các khoản thu chi / tính hợp lệ của chứng từ

Quản lý hệ thông chứng từ, sổ sách theo quy định

Công việc chi tiết sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Tối thiểu ít nhất 03 kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Có tính trung thực, sức khỏe tốt, chịu được áp lực và cường độ làm việc cao, có khả năng làm việc độc lập.

Quyền Lợi Được Hưởng

Đóng BHXH theo quy định của pháp luật

Tháng lương 13

Lương, thưởng phù hợp với năng lực

Nghỉ mát hàng năm, hoạt động công đoàn, tập thể ...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển

