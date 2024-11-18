Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 68 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI
Mức lương
68 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 11 đường 14 khu B, phường An Phú, Quận 2, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 68 - 9 Triệu
Nắm vững menu món ăn và các chương trình
Nhận order từ khách hàng
Dọn dẹp sạch sẽ khu làm việc, giữ vệ sinh cửa hàng
Phục vụ khách hàng ăn tại chỗ và mua mang về
Nhận thanh toán từ khách và nhân viên phục vụ khác
Kiểm tra chính xác đơn hàng, kiểm đếm đủ số tiền và các hình thức thanh toán khác
Làm tốt các công việc khác theo sự phân phó của tổ trưởng cửa hàng
Với Mức Lương 68 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng máy tính cơ bản.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng theo kết quả công việc, thưởng hàng năm, lương tháng 13.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục.
Cơ hội thăng tiến trong công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
