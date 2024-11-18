Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 68 - 9 Triệu

Mức lương 68 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 đường 14 khu B, phường An Phú, Quận 2, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 68 - 9 Triệu

Nắm vững menu món ăn và các chương trình

Nhận order từ khách hàng

Dọn dẹp sạch sẽ khu làm việc, giữ vệ sinh cửa hàng

Phục vụ khách hàng ăn tại chỗ và mua mang về

Nhận thanh toán từ khách và nhân viên phục vụ khác

Kiểm tra chính xác đơn hàng, kiểm đếm đủ số tiền và các hình thức thanh toán khác

Làm tốt các công việc khác theo sự phân phó của tổ trưởng cửa hàng

Với Mức Lương 68 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng máy tính cơ bản.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Yêu thích công việc nhà hàng.

Nam/Nữ tuổi từ 20 – 35.

Trình độ từ Trung cấp trở lên

Sức khoẻ tốt, siêng năng, cẩn thận, sạch sẽ và có trách nhiệm với công việc.

Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, chính trực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng theo kết quả công việc, thưởng hàng năm, lương tháng 13.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục.

Cơ hội thăng tiến trong công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI

