Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Khu số 4, KDL biển Nhơn Lý, Cát Tiến, Quy Nhơn, Bình Định, TP Quy Nhơn

Nhân viên Thu ngân

- Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với công cụ tính tiền;

- Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán của nhà hàng, khách sạn

- Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu doanh thu trên máy hàng ngày;

- Lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân;

- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận Kế toán;

- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc thu ngân hoạt động tốt;

- Làm những công việc khác theo yêu cầu của Quản lí.



Có bằng Trung cấp/ Cao đẳng/ Cử nhân chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Biết sử dụng máy vi tính, phần mềm bán hàng;

Tính toán nhanh nhẹn;

Hiểu biết về dịch vụ, các chương trình khuyến mãi;



Hỗ trợ chỗ ở nếu ở xa

Hỗ trợ xe đưa đón từ Quy Nhơn - FLC và ngược lại

Công ty cung cấp bữa ăn trong ca

Và các chế độ phúc lợi khác trong công ty ( theo quy định của nhà nước )



