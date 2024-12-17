Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
- Bình Định: Khu số 4, KDL biển Nhơn Lý, Cát Tiến, Quy Nhơn, Bình Định, TP Quy Nhơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với công cụ tính tiền;
- Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán của nhà hàng, khách sạn
- Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu doanh thu trên máy hàng ngày;
- Lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân;
- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận Kế toán;
- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc thu ngân hoạt động tốt;
- Làm những công việc khác theo yêu cầu của Quản lí.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng máy vi tính, phần mềm bán hàng;
Tính toán nhanh nhẹn;
Hiểu biết về dịch vụ, các chương trình khuyến mãi;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ xe đưa đón từ Quy Nhơn - FLC và ngược lại
Công ty cung cấp bữa ăn trong ca
Và các chế độ phúc lợi khác trong công ty ( theo quy định của nhà nước )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
