Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa B, Chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công An, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Trả lời khách hàng và tư vấn cho khách hàng qua các kênh Online (Hotline, Facebook, Zalo, Website, ...)
Xin SDT của khách qua tin nhắn gửi sang Sale
Chỉ chat, không cần gọi điện tư vấn cho khách
Giới thiệu đến khách hàng các chương trình giảm giá, khuyến mãi của công ty, bên cạnh đó việc cung cấp các thông tin cần thiết như phương thức thanh toán, các quy định có sẵn trong công ty hay cửa hàng, tránh rủi ro và hiểu lầm.
Nhập dữ liệu đơn hàng bán được hàng ngày lên hệ thống phần mềm của Công ty.
Khi có các chương trình lớn inbox lại chương trình cho các khách hàng tiềm năng.
Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu của trưởng bộ phận.
Hỗ trợ các hoạt động Marketing chung của Teams.
Sản phẩm: Sữa dinh dưỡng
Thời gian làm việc: 17h30-22h T2-T7

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi
Kỹ năng lắng nghe, thuyết phục khách hàng
Kỹ năng chăm sóc khách hàng và bán hàng online là một lợi thế
Cẩn thận, siêng năng, nhanh nhẹn.
Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 3.000.000 VNĐ + thưởng % hoa hồng + thưởng nóng tuần + thưởng tôn vinh (Thực đạt thu nhập 4.000.000 – 6.000.000 triệu/tháng)
Review lương tối thiểu 1 lần/năm,
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày,
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty,
Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng ...,
Happy time hằng ngày; trà; coffee, hoa qua free,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa CT2, Chung cư Ban cơ yếu Chính phủ, Lê Văn Lương (Đối diện số 66 Lê Văn Lương - Nhà hàng Blue Lotus)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

