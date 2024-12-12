Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Long An thu nhập 11 - 15 Triệu

1. Thực hiện các công việc chuyên môn

a) Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản; Thẩm định tính chất sở hữu, hiện trạng, giá trị của tài sản…

b) Xây dựng bảng giá các loại tài sản theo sự phân công.

c) Tổng hợp các nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ công tác thẩm định giá.

d) Lập báo cáo tổng hợp theo yêu cầu.

2. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan

a) Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới hoạt động của Tổ/Phòng Thẩm định giá.

Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

Kiến thức căn bản về nghiệp vụ định giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Chịu áp lực công việc.

Không ngại đi công tác thường xuyên.

Ngành nghề: Ngân hàng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Long AnSóc TrăngTrà Vinh