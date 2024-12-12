Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Long An thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
- Long An:
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
1. Thực hiện các công việc chuyên môn
a) Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản; Thẩm định tính chất sở hữu, hiện trạng, giá trị của tài sản…
b) Xây dựng bảng giá các loại tài sản theo sự phân công.
c) Tổng hợp các nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ công tác thẩm định giá.
d) Lập báo cáo tổng hợp theo yêu cầu.
2. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan
a) Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới hoạt động của Tổ/Phòng Thẩm định giá.
Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.
Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
Kiến thức căn bản về nghiệp vụ định giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng.
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.
Chịu áp lực công việc.
Không ngại đi công tác thường xuyên.
Ngành nghề: Ngân hàng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Long AnSóc TrăngTrà Vinh
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
