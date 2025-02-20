Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 100 Triệu

Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Mức lương
60 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà CT4 Vimeco, Đường Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,

- Chung cư Eco Green Sài Gòn, 107 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 60 - 100 Triệu

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng dòng sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm thuộc các dự án mà công ty đang triển khai.
Hỗ trợ khách hàng kí hợp đồng và theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng.
Phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện các giao dịch Bất động sản: dẫn khách đi tham quan dự án, đặt cọc, công chứng,.....
Duy trì mạng lưới khách hàng hiện có, tìm kiếm và mở rộng khách hàng tiềm năng mới.
Tìm hiểu, cập nhật thường xuyên thông tin mới nhất về các dự án mà công ty đang triển khai tới khách hàng.
Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 60 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.
Có laptop biết dùng MXH: Google, Facebook, Zalo, tiktok,..., có phương tiện di chuyển
Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.
Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo.
Chăm chỉ, chịu khó.
Có kinh nghiệm BDS rồi là một lợi thế.
Đỗ phỏng vấn đi làm luôn

Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Độ tuổi: 20 - 35
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết trưa thứ 7
Ngày nghỉ: Nghỉ phép, nghỉ lễ,...theo quy định của luật lao động
Lương: 6.000.000 Tr - 10.000.000 Tr VND
Hoa hồng cam kết cao nhất thị trường, tối thiểu 80tr/ giao dịch - 100tr/gd
Hỗ trợ chi phí MKT 80% - 90% (sẽ lũy tiến theo giá trị giao dịch).
Phụ cấp tiền ăn + Gửi xe hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Công Ty Tnhh Công Nghệ Pure Germany Water System Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số Tầng 8 Tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

