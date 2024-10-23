Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Hỗ trợ hồ sơ vay và tư vấn khoản vay cho khách hàng gồm:
+ Khách hàng vạy theo lương.
+ Khách hàng vay theo Bảo hiểm Nhân thọ.
+ Khách hàng vay theo Thẻ tín dụng.
- Tìm kiếm khách hàng (Trưởng nhóm hỗ trợ).
- Tư vấn khách hàng (Trưởng nhóm đào tạo).
- Thuyết phục khách hàng vay vốn (Trưởng nhóm đào tạo).

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tác phong thanh lịch, chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp tốt , khả năng thuyết phục
- Đam mê kinh doanh và kiếm tiền
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống
- Độ tuổi từ 21, Tốt nghiệp THPT trở lên

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: 8.000.000- 20.000.000++ (cộng thêm hoa hồng + hoa hồng bảo hiểm + thưởng doanh số + thưởng đạt KPI + thưởng event)
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; nghỉ phép và lễ theo quy định nhà nước
- Du lịch sang chảnh mỗi năm
- Được đào tạo bài bản kiến thức về: sản phẩm, quy trình, quy định bán hàng, kênh bán hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán... Khả năng thăng tiến vị trí cấp cao nhanh theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, số 7/31B QL13, Số 2, Bình Đức, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam (Tòa nhà Gốm Sứ Cao Cấp Cường Phát

