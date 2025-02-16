Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LOUIS TRAVEL làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP. Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn

Hiểu rõ checklist hồ sơ visa du lịch, du học, lao động định cư (Louis Group training).

Hiểu rõ quy trình thực hiện hồ sơ du lịch, du học, lao động định cư (Louis Group training).

Hiểu rõ các chương trình/ quy trình của Louis Group để hướng dẫn và tư vấn phù hợp cho khách hàng (Louis Group training).

Tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin visa du học, du lịch, lao động định cư (Louis Group training).

Quản lý và cập nhật các vấn đề liên quan đến hồ sơ khách hàng.

Thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách visa, thủ tục nhập cảnh và các quy định liên quan.

Khai form hồ sơ visa du lịch, du học các nước (Louis Group training).

Yêu Cầu Công Việc

Số lượng: 02.

Giới tính: Nữ.

Trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 5.0.

Thành thạo vi tính văn phòng. Có khả năng tìm kiếm thông tin từ Internet.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Làm việc có trách nhiệm, trung thực, cầu tiến, chủ động.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LOUIS TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 6,000,000 VND – 10,000,000 VND.

Hoa hồng, thưởng: Theo quy định của công ty.

Lương tháng 13 + Thưởng các ngày Lễ, Tết.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác.

Đi du lịch theo chính sách của công ty.

Môi trường làm việc năng động, nhiều hoạt động, sự kiện cho nhân viên.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6, sáng từ 08:00 – 12:00, chiều từ 13:00 – 17:00, nghỉ thứ 7 và CN.

