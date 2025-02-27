Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH, BHYT, BHTN - Môi trường trẻ, năng động, cơ hội thăng tiến cao, xét tăng lương định kỳ hàng năm - Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn và nghiệp vụ. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm liên hệ khách hàng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm

- Tư vấn sản phẩm đến nguồn khách hàng có nhu cầu

- Duy trì, mở rộng mạng lưới khách hàng

- Theo dõi quá trình thiết lập hợp đồng tới khi hoàn tất các thủ tục mua bán và thanh toán của khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Quản lý công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Từ 22 – 40 tuổi, không cần bằng cấp

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, ưu tiên đã từng bán hàng thị trường

- Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại.

- Nhanh nhẹn , chịu khó, trung thực.

Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 6.5 - 8.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.