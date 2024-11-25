Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, Tòa nhà Nhịp Điệu Xanh Center, B10 - 3 Đường số 3, KDC lô số 8C, KĐT Nam Cần Thơ, Phường Hưng Thạnh, Cái Răng, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm Bất Động Sản Công ty đang độc quyền phân phối cho khách hàng tiềm năng.

- Xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đàm phán và hoàn tất thủ tục giao dịch.

- Phối hợp với đội cùng thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chung.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo miễn phí.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Ô tô,...

- Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực Bất động sản.

- Đam mê kinh doanh, muốn thay đổi và bứt phá thu nhập.

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB 6.000.000 (Tổng thu nhập 8 - 12 triệu/tháng).

- Mức hoa hồng cạnh tranh lên đến 55%/giao dịch thành công.

- Thưởng nóng lên đến 100 triệu/giao dịch.

- Được làm việc với các thương hiệu BĐS uy tín hàng đầu thị trường.

- Được bán những dự án cực kỳ tiềm năng ở các khu vực.

- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kỹ năng về bán hàng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đóng BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định pháp luật.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

