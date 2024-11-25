Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1, Tòa nhà Nhịp Điệu Xanh Center, B10

- 3 Đường số 3, KDC lô số 8C, KĐT Nam Cần Thơ, Phường Hưng Thạnh, Cái Răng, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm Bất Động Sản Công ty đang độc quyền phân phối cho khách hàng tiềm năng.
- Xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đàm phán và hoàn tất thủ tục giao dịch.
- Phối hợp với đội cùng thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chung.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo miễn phí.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Ô tô,...
- Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực Bất động sản.
- Đam mê kinh doanh, muốn thay đổi và bứt phá thu nhập.
- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB 6.000.000 (Tổng thu nhập 8 - 12 triệu/tháng).
- Mức hoa hồng cạnh tranh lên đến 55%/giao dịch thành công.
- Thưởng nóng lên đến 100 triệu/giao dịch.
- Được làm việc với các thương hiệu BĐS uy tín hàng đầu thị trường.
- Được bán những dự án cực kỳ tiềm năng ở các khu vực.
- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kỹ năng về bán hàng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đóng BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định pháp luật.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 667/1 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

