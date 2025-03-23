Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh công ty tnhh anh ngữ số một làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: 118 đường 3/2, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn

Tiếp nhận và tư vấn các khóa học của Trung tâm cho Khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Học viên và Khách hàng.

Thực hiện các bước mở, khai giảng và vận hành lớp học theo quy trình của Trung tâm.

Hỗ trợ Giáo viên (Việt Nam, nước ngoài) trong công tác tổ chức lớp học.

Chuẩn bị phòng học và các thiết bị học tập cần thiết cho lớp học.

Là đầu mối trao đổi và hỗ trợ Học viên và Phụ huynh trong suốt quá trình học tập.

Phù hợp với văn hóa doanh nghiệp TIDE: Teamwork – Innovative – Dynamic – Enthusiastic.

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần

Kiên nhẫn với trẻ.

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt là lợi thế.

Có thái độ tích cực, hòa đồng, tỉ mỉ, quan tâm đến Học viên.

Trung thực, nhiệt huyết, tận tâm với công việc.

Tại công ty tnhh anh ngữ số một Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 5.5 triệu - 8 triệu/ tháng + hoa hồng và trợ cấp (theo chính sách Công ty).

Đóng BHXH và các quyền lợi lao động khác.

Được đào tạo và làm việc trong môi trường sử dụng nhiều tiếng Anh.

Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

