Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh công ty tnhh anh ngữ số một làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại công ty tnhh anh ngữ số một
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định: 118 đường 3/2, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp nhận và tư vấn các khóa học của Trung tâm cho Khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Học viên và Khách hàng.
Thực hiện các bước mở, khai giảng và vận hành lớp học theo quy trình của Trung tâm.
Hỗ trợ Giáo viên (Việt Nam, nước ngoài) trong công tác tổ chức lớp học.
Chuẩn bị phòng học và các thiết bị học tập cần thiết cho lớp học.
Là đầu mối trao đổi và hỗ trợ Học viên và Phụ huynh trong suốt quá trình học tập.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phù hợp với văn hóa doanh nghiệp TIDE: Teamwork – Innovative – Dynamic – Enthusiastic.
Tại công ty tnhh anh ngữ số một Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 5.5 triệu - 8 triệu/ tháng + hoa hồng và trợ cấp (theo chính sách Công ty).
Đóng BHXH và các quyền lợi lao động khác.
Được đào tạo và làm việc trong môi trường sử dụng nhiều tiếng Anh.
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh anh ngữ số một
