Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh công ty tnhh anh ngữ số một làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 8 Triệu

công ty tnhh anh ngữ số một
Ngày đăng tuyển: 23/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại công ty tnhh anh ngữ số một

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: 118 đường 3/2, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận và tư vấn các khóa học của Trung tâm cho Khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Học viên và Khách hàng.
Thực hiện các bước mở, khai giảng và vận hành lớp học theo quy trình của Trung tâm.
Hỗ trợ Giáo viên (Việt Nam, nước ngoài) trong công tác tổ chức lớp học.
Chuẩn bị phòng học và các thiết bị học tập cần thiết cho lớp học.
Là đầu mối trao đổi và hỗ trợ Học viên và Phụ huynh trong suốt quá trình học tập.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phù hợp với văn hóa doanh nghiệp TIDE: Teamwork – Innovative – Dynamic – Enthusiastic.
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần
Kiên nhẫn với trẻ.
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt là lợi thế.
Có thái độ tích cực, hòa đồng, tỉ mỉ, quan tâm đến Học viên.
Trung thực, nhiệt huyết, tận tâm với công việc.

Tại công ty tnhh anh ngữ số một Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 5.5 triệu - 8 triệu/ tháng + hoa hồng và trợ cấp (theo chính sách Công ty).
Đóng BHXH và các quyền lợi lao động khác.
Được đào tạo và làm việc trong môi trường sử dụng nhiều tiếng Anh.
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh anh ngữ số một

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: vinhome central park , 720a điện biên phủ , phường 22 , quận bình thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

